France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
information fournie par Boursorama avec AFP 03/09/2025 à 11:39

L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB).

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'indice PMI composite s'est établi à 49,8 en août, contre 48,6 en juillet, restant sous le seuil de 50 démarquant les zones de contraction et d'expansion de l'activité. C'est une moyenne pondérée de l'indice du secteur manufacturier et de celui des services.

"Ce redressement de l'indice reflète un ralentissement de la contraction tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services en ce milieu de troisième trimestre", a commenté Jonas Feldhusen, économiste à la HCOB, cité dans un communiqué.

"Bien qu'encourageantes, ces tendances doivent être accueillies avec prudence au vu du climat d’incertitude générale et de la faiblesse de la conjoncture économique en France, le pays se trouvant en outre confronté à la perspective d’une nouvelle crise gouvernementale", a-t-il ajouté.

"Malgré les signes d’amélioration observés au cours du mois, la situation économique demeure fragile et l'instabilité politique pourrait très rapidement mettre un terme à ce début de reprise", a-t-il ajouté.

Dans le secteur des services, l'indice PMI s'est redressé à 49,8 en août, après 48,5 en juillet, atteignant un plus haut en douze mois, selon des données recueillies du 12 au 26 août.

Les services ont moins souffert de la faiblesse de la demande, même si les ventes à l'export ont enregistré "un recul marqué", et l'emploi s'est inscrit en hausse pour la première fois depuis novembre 2024, selon le communiqué.

Bien que meilleures par rapport à juillet, les perspectives d'activité sont jugées faibles pour les douze prochains mois, selon le communiqué qui souligne que dans ce cas-ci, les réponses ont été recueillies avant l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance au Parlement le 8 septembre.

Concernant les prix, les coûts des prestataires ont augmenté, en partie répercutés sur les prix facturés aux clients, une inflation toutefois limitée par "de fortes pressions concurrentielles".

Publié lundi, l'indice PMI du secteur manufacturier s'est redressé à 50,4 en août, contre 48,2 en juillet, très légèrement au-dessus de la barre du 50, illustrant une amélioration de la conjoncture du secteur pour la première fois depuis janvier 2023.

