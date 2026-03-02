(Actualisé avec contrats à terme, Nvidia, AES, Venture Global, Norwegian Cruise Line Holdings)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 1,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,49% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - La hausse des prix du pétrole brut due au conflit au Moyen-Orient profite aux valeurs énergétiques. En avant-Bourse, les major EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON

CVX.N progressent de 4,5% et 3,7% respectivement, tandis que SM ENERGY SM.N , OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , COTERRA ENERGY

CTRA.N , CONOCOPHILLIPS COP.N et DEVON ENERGY DVN.N prennent entre 5,7% et 7,2%.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - Les transporteurs chutent en avant-Bourse alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les liaisons aériennes, entraîné la fermeture de hubs clés au Moyen-Orient et provoqué une forte hausse des prix du pétrole.

Avant la cloche, UNITED AIRLINES UAL.O abandonne 5,6%, DELTA AIR LINES DAL.N 5,4% et AMERICAN AIRLINES AAL.O 5,7%. SOUTHWEST AIRLINES LUV.N perd 3,8%, ALASKA AIR GROUP ALK.N 6%.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le renforcement des risques géopolitiques soutient en avant-Bourse les groupes américains LOCKHEED MARTIN LMT.N (+8,3%), RTX RTX.N (+6,6%) ou encore KRATOS DEFENSE KTOS.O (+8,1%), tandis que le compartiment de de l'aérospatiale du S&P 500 .SPLRCAERO bondit de 13,2%.

* AMAZON AMZN.O - Les installations de la division "cloud computing" du groupe technologique américain au Moyen-Orient ont été confrontées lundi à des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité, a déclaré la société après que son centre de données des Émirats arabes unis a été frappé par des "objets", provoquant un incendie.

* NVIDIA NVDA.O prévoit de lancer un nouveau processeur conçu pour aider OpenAI et d'autres clients à construire des systèmes d'IA plus rapides et plus efficaces, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur spécialisé dans les véhicules électriques a gagné des parts de marché en France et en Norvège en février, montrent les données publiées lundi, signe d'une stabilisation en Europe après deux années consécutives de baisse des ventes.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKb.N - Les actions de classe B du conglomérat de Warren Buffett reculent de 1,8% en avant-Bourse après la publication de ses résultats samedi, qui incluent une baisse de 30% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, pénalisée par la baisse des revenus d'assurance et une dépréciation de son investissement dans OCCIDENTAL PETROLEUM

OXY.N .

* ELEVANCE ELV.N - Le groupe d'assurance santé perd 3% avant la cloche après avoir déclaré que, à compter du 31 mars, les centres américains Medicare & Medicaid suspendront les nouvelles inscriptions au programme "Medicare Advantage-Prescription Drug" en raison de préoccupations liées à la manière dont il a soumis ses données d'ajustement des risques avant avril 2023.

* AES AES.N - Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, filiale de BLACKROCK BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acquérir AES Corp pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise.

* VENTURE GLOBAL VG.N a déclaré lundi que son bénéfice ajusté avait presque triplé au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre du projet Plaquemines en Louisiane.

L'action prend près 9% en avant-Bourse.

* NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N a déclaré lundi prévoir un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, la demande pour les croisières étant pénalisée par l'incertitude économique.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)