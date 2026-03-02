 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:03

(Actualisé avec contrats à terme, Nvidia, AES, Venture Global, Norwegian Cruise Line Holdings)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 1,11% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,49% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - La hausse des prix du pétrole brut due au conflit au Moyen-Orient profite aux valeurs énergétiques. En avant-Bourse, les major EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON

CVX.N progressent de 4,5% et 3,7% respectivement, tandis que SM ENERGY SM.N , OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , COTERRA ENERGY

CTRA.N , CONOCOPHILLIPS COP.N et DEVON ENERGY DVN.N prennent entre 5,7% et 7,2%.

* COMPAGNIES AÉRIENNES - Les transporteurs chutent en avant-Bourse alors que l'escalade du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a perturbé les liaisons aériennes, entraîné la fermeture de hubs clés au Moyen-Orient et provoqué une forte hausse des prix du pétrole.

Avant la cloche, UNITED AIRLINES UAL.O abandonne 5,6%, DELTA AIR LINES DAL.N 5,4% et AMERICAN AIRLINES AAL.O 5,7%. SOUTHWEST AIRLINES LUV.N perd 3,8%, ALASKA AIR GROUP ALK.N 6%.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le renforcement des risques géopolitiques soutient en avant-Bourse les groupes américains LOCKHEED MARTIN LMT.N (+8,3%), RTX RTX.N (+6,6%) ou encore KRATOS DEFENSE KTOS.O (+8,1%), tandis que le compartiment de de l'aérospatiale du S&P 500 .SPLRCAERO bondit de 13,2%.

* AMAZON AMZN.O - Les installations de la division "cloud computing" du groupe technologique américain au Moyen-Orient ont été confrontées lundi à des problèmes d'alimentation électrique et de connectivité, a déclaré la société après que son centre de données des Émirats arabes unis a été frappé par des "objets", provoquant un incendie.

* NVIDIA NVDA.O prévoit de lancer un nouveau processeur conçu pour aider OpenAI et d'autres clients à construire des systèmes d'IA plus rapides et plus efficaces, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* TESLA TSLA.O - Le constructeur spécialisé dans les véhicules électriques a gagné des parts de marché en France et en Norvège en février, montrent les données publiées lundi, signe d'une stabilisation en Europe après deux années consécutives de baisse des ventes.

* BERKSHIRE HATHAWAY BRKb.N - Les actions de classe B du conglomérat de Warren Buffett reculent de 1,8% en avant-Bourse après la publication de ses résultats samedi, qui incluent une baisse de 30% de son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre, pénalisée par la baisse des revenus d'assurance et une dépréciation de son investissement dans OCCIDENTAL PETROLEUM

OXY.N .

* ELEVANCE ELV.N - Le groupe d'assurance santé perd 3% avant la cloche après avoir déclaré que, à compter du 31 mars, les centres américains Medicare & Medicaid suspendront les nouvelles inscriptions au programme "Medicare Advantage-Prescription Drug" en raison de préoccupations liées à la manière dont il a soumis ses données d'ajustement des risques avant avril 2023.

* AES AES.N - Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, filiale de BLACKROCK BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acquérir AES Corp pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise.

* VENTURE GLOBAL VG.N a déclaré lundi que son bénéfice ajusté avait presque triplé au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des volumes de vente de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre du projet Plaquemines en Louisiane.

L'action prend près 9% en avant-Bourse.

* NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N a déclaré lundi prévoir un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, la demande pour les croisières étant pénalisée par l'incertitude économique.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AES
17,255 USD NYSE +6,18%
ALASKA AIR GROUP
51,605 USD NYSE -6,65%
AMAZON.COM
210,0000 USD NASDAQ +1,00%
AMERICAN AIRLINE
13,0700 USD NASDAQ -6,24%
BLACKROCK
1 063,300 USD NYSE -2,47%
CHEVRON
186,750 USD NYSE +1,42%
CONOCOPHILLIPS
113,460 USD NYSE +2,49%
COTERRA ENERGY
30,615 USD NYSE +2,02%
DELTA AIR LINES
65,705 USD NYSE -6,81%
DEVON ENERGY
43,550 USD NYSE +2,09%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 977,92 Pts Index Ex -1,05%
ELEVANCE HEALTH
320,080 USD NYSE -0,91%
EQT
25,900 EUR Tradegate +0,39%
EXXON MOBIL
152,590 USD NYSE +2,71%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
KRATOS DEF&SEC
86,1800 USD NASDAQ -6,47%
LOCKHEED MARTIN
658,250 USD NYSE +2,61%
NASDAQ Composite
22 668,21 Pts Index Ex -0,92%
NORW CRS LINE
24,775 USD NYSE -1,02%
NVIDIA
177,1900 USD NASDAQ -4,16%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,100 USD NYSE +3,25%
Pétrole Brent
78,84 USD Ice Europ +8,71%
Pétrole WTI
72,10 USD Ice Europ +7,24%
RTX
202,500 USD NYSE +2,48%
S&P 500 INDEX
6 878,88 Pts CBOE -0,43%
SM ENERGY
23,135 USD NYSE +9,49%
SOUTHWEST AIRLIN
49,245 USD NYSE -3,31%
TESLA
402,5100 USD NASDAQ -1,49%
UNITED AIRLINES
106,3000 USD NASDAQ -8,70%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank