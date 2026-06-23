Accord de paix : Donald Trump affirme que les avoirs iraniens débloqués seront gérés par Washington pour acheter des produits américains

L'Iran a de son côté indiqué mardi avoir conclu en Suisse avec les Américains un accord pour le déblocage "immédiat" de 12 milliards d'avoirs iraniens gelés.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 22 juin 2026. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

L'argent sera utilisé "pour l'achat de nourriture et de fournitures médicales, exclusivement en provenance des États-Unis". Donald Trum pa affirmé madi 23 juin que le dégel des avoirs iraniens serait placés "sous séquestre" sous le contrôle des États-Unis

"L'argent et/ou les sanctions que le Trésor américain est en train de lever sont placés sous séquestre, contrôlés par les États-Unis, et seront utilisés pour l'achat de nourriture et de fournitures médicales, exclusivement en provenance des États-Unis, y compris du maïs, du blé et du soja produits par nos formidables agriculteurs américains", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Le vice-président américain JD Vance, qui a participé dimanche aux pourparlers irano-américains en Suisse, avait évoqué lundi un éventuel mécanisme de contrôle pour s'assurer que les avoirs iraniens ne financeraient pas le "terrorisme", laissant entendre que leur déblocage pourrait être assorti de conditions notamment de contrats agricoles avec les États-Unis.

"Enrichir les agriculteurs américains"

"Si des avoirs iraniens venaient un jour à être débloqués, ils serviraient à enrichir les agriculteurs américains tout en nourrissant le peuple iranien", avait-il indiqué aux journalistes.

L'Iran a de son côté indiqué mardi avoir conclu en Suisse avec les Américains un accord pour le déblocage "immédiat" de 12 milliards d'avoirs iraniens gelés.

"En revanche, l'Iran ne leur permet certainement pas d'exercer une influence plus large sur les autres processus, qui concernent l'achat et l'importation de matières premières. C'est une décision qui revient à l'Iran, et à lui seul", avait déclaré l'ambassadeur iranien à Genève.