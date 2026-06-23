Wall Street: la tech vacille, le Nasdaq chute de plus de 2% à l'ouverture

Des visiteurs regardent les écrans à la bourse de Tokyo le 1er juin 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

La Bourse de New York a ouvert dans le rouge mardi, rattrapée par les craintes autour des niveaux de valorisation vertigineux des grands noms de l'intelligence artificielle (IA), entraînant un plongeon du secteur technologique dans son ensemble.

Dans les premiers échanges, l'indice Nasdaq - qui regroupe les géants de la tech - décrochait de 2,44%. L'indice élargi S&P 500 perdait 1,49%, tandis que le Dow Jones reculait de 0,60%.

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