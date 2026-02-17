Décès du pasteur noir et militant des droits civiques américain Jesse Jackson

Le pasteur Jesse Jackson à Detroit, le 24 juillet 2019 dans le Michigan ( AFP / JEFF KOWALSKY )

Il était à la fois une figure de la lutte pour les droits des Afro-Américains, une personnalité liée à Martin Luther King et un ex-candidat à la présidentielle. Le pasteur noir américain Jesse Jackson est mort mardi à l'âge de 84 ans.

Ses proches ont annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait rendu son dernier souffle "paisiblement, entouré par sa famille", saluant son "engagement indéfectible en faveur de la justice, de l'égalité et des droits humains."

Un hommage public sera organisé à Chicago, où il était installé, à une date encore non communiquée, ont ajouté ses proches.

Le pasteur Jesse Jackson, lors du rassemblement du Million Youth Movement à Atlanta, en Géorgie, le 7 septembre 1998 ( AFP / STEVEN SCHAEFER )

Durant toute sa vie, le révérend a pris une place considérable dans la lutte pour l'égalité raciale aux Etats-Unis, devenant une figure de l'histoire du pays.

Celle côté sombre, comme celle côté lumière: présent à Memphis lorsque Martin Luther King était assassiné en 1968, il assistait 40 ans plus tard à la victoire de Barack Obama, premier président noir des Etats-Unis.

L'image du révérend Jesse Jackson en larmes sur un grand écran tandis que CNN annonce la victoire du candidat démocrate à la présidence, Barack Obama, le 4 novembre 2008, lors du rassemblement électoral d'Obama à Chicago, dans l'Illinois ( AFP / STAN HONDA )

C'est avec ses deux campagnes présidentielles en 1984 et 1988 que Jesse Jackson a gagné en notoriété, élargissant le programme politique du Parti démocrate aux combats des Afro-Américains.

Lors de sa seconde tentative, il avait marqué les esprits avec un discours sur le "socle commun", exhortant les Américains à se rassembler.

- "Rêve vivant" -

Donald Trump a salué la "force de la nature" du pasteur. "C'était quelqu'un de bien, avec beaucoup de personnalité, de détermination, qui avait l'intelligence de la rue", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

"Malgré le fait que je sois faussement et constamment traité de raciste par les vauriens et les cinglés de la gauche radicale, tous des démocrates, j'ai toujours eu plaisir à aider Jesse au fil du temps", a-t-il ajouté, affirmant que le militant "ne pouvait pas supporter" l'ancien président "Barack Hussein Obama".

Le révérend Al Sharpton, figure du mouvement des droits civiques, a salué de son côté "un dirigeant d'envergure, visionnaire, qui a changé cette nation et le monde, (...) façonné les politiques publiques et changé les lois".

En 2021, Jesse Jackson s'était tenu aux côtés de la famille de George Floyd, tué par un policier blanc et devenu un des symboles du mouvement antiraciste "Black Lives Matter" (les vies noires comptent).

Le pasteur Jesse Jackson devant la Cour suprême des Etats-Unis à Washington, le 27 février 2013 ( Getty / CHIP SOMODEVILLA )

Il avait été hospitalisé en novembre pour une affection dégénérative sévère, selon les médias américains.

Il avait révélé en 2017 être atteint de la maladie de Parkinson, qu'il avait qualifiée de "défi physique" tout en poursuivant ses activités. Il laisse derrière lui une femme, six enfants et plusieurs petits-enfants.

- Médiateur international -

Jesse Jackson est né à Greenville, en Caroline du Sud, le 8 octobre 1941. Sa mère, Helen Burns, avait alors 16 ans et n'était pas mariée. A son adolescence, il avait pris le nom de son beau-père, Charles Jackson.

Excellent élève dans son lycée ségrégué, il décroche une bourse grâce à ses qualités de joueur de football américain et étudie à l'université au moment où le mouvement pour les droits civiques prend son envol aux Etats-Unis.

Il n'a pas 20 ans quand il participe à son premier sit-in et sera de ceux qui, en 1965, marcheront entre Selma et Montgomery, dans le Sud profond, pour défendre l'accès au vote des Afro-Américains.

Le pasteur s'est ensuite imposé comme médiateur et envoyé spécial dans plusieurs conflits internationaux majeurs.

Fervent militant de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, il a servi dans les années 1990 d'émissaire du président Bill Clinton pour l'Afrique. Et s'est investi en Syrie, en Serbie ou encore en Irak, notamment pour faire libérer des prisonniers américains.

En 2005, il avait toutefois suscité des remous en s'affichant proche du président vénézuélien Hugo Chavez.