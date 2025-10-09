Novo Nordisk acquiert une biotech américaine pour 4,7 milliards de dollars

( Ritzau Scanpix / MADS CLAUS RASMUSSEN )

Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé jeudi acquérir pour 4,7 milliards de dollars la biotech américaine Akero Therapeutics, qui développe un traitement contre la MASH, une forme de la maladie du foie gras, comorbidité associée du diabète et de l'obésité, son cœur de métier.

"La MASH détruit des vies silencieusement - et l'efruxifermine a le potentiel de changer cela en inversant les dommages au foie", a déclaré le directeur général de Novo Nordisk, Mike Doustdar, cité dans un communiqué de son groupe.

Le traitement est en phase 3 d'essai clinique sur des patients atteints de fibrose hépatique et de cirrhose.

Selon Novo Nordisk, il serait efficace seul ou combiné au Wegovy, le médicament anti-obésité du groupe danois.

En poste depuis début août, M. Doustdar gère actuellement un vaste programme de suppression d'emplois pour rendre plus compétitive l'entreprise qui peine à maintenir sa position dominante dans la lutte contre l'obésité.

"Cette acquisition incarne l'ambition implacable de Novo Nordisk d'avancer plus vite, d'aller plus loin et finalement de tenir notre engagement de viser la position de leader dans le diabète, l'obésité et leurs comorbidités associées", a-t-il insisté.

Dans le monde, plus de 250 millions de personnes vivent avec la MASH. Le nombre d'individus aux stades avancés de la maladie devrait doubler d'ici 2030.