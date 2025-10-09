 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 058,57
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ferrari: Les perspectives à long terme jugées décevantes éclipsent le lancement de l’Elettrica
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 15:58

Usine Ferrari à Maranello, Italie

Usine Ferrari à Maranello, Italie

Le titre Ferrari a chuté de 16% jeudi après que le constructeur de voitures de luxe a annoncé des objectifs financiers à long terme décevants, qui ont éclipsé la présentation de sa première voiture électrique, l’Elettrica.

La chute du titre a effacé plus de 12 milliards d'euros de la capitalisation boursière de Ferrari.

Les dirigeants de l'entreprise se sont réunis au siège de Ferrari à Maranello, dans le nord de l'Italie, pour présenter le nouveau véhicule électrique, baptisé Elettrica, ainsi que les plans commerciaux du constructeur pour le reste de la décennie.

La voiture sera commercialisée l'année prochaine, mais le constructeur a précisé que les modèles à essence et hybrides resteraient au cœur de sa gamme jusqu’en 2030.

Cependant, ce sont les objectifs financiers pour la période allant jusqu'à 2030 qui ont retenu l'attention.

AMBITIONS ÉLECTRIQUES REVUES À LA BAISSE

"Les nouvelles prévisions de Ferrari pour 2030 sont inférieures aux attentes de Citi et du consensus", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Le constructeur automobile a fixé un objectif de chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros pour 2030, en hausse par rapport à ses prévisions de 7,1 milliards d'euros pour cette année, mais un chiffre jugé moins ambitieux que ce que le marché espérait.

"Nous voulons nous assurer que nous continuons à tenir nos promesses", a déclaré Benedetto Vigna, PDG, aux analystes, en faisant référence aux objectifs.

Lors de l’événement organisé à Maranello, Ferrari a dévoilé le châssis prêt pour la production de l’Elettrica, une base de voiture intégrant un pack de batteries et des moteurs électriques, mais n’a pas encore déterminé son prix.

Ferrari a également adopté une approche moins ambitieuse en matière d'électrification.

Ferrari vise désormais une gamme 2030 composée de 40% de modèles à moteur à combustion interne (ICE) et de 40% de modèles hybrides. Il s'agit d'un changement par rapport à son plan 2022, qui prévoyait 40% de VE, 40% d'hybrides et 20% de modèles à moteur à combustion interne en 2030.

Le dévoilement du fonctionnement interne de la première voiture électrique de Ferrari marque une étape importante pour l’entreprise, dans une industrie automobile qui cherche depuis plusieurs années à passer des moteurs à combustion interne aux batteries électriques.

En dévoilant son nouveau plan stratégique à long terme à son siège de Maranello, dans le nord de l'Italie, Ferrari a annoncé qu'elle lancerait en moyenne quatre nouveaux modèles par an entre 2026 et 2030, maintenant ainsi le rythme régulier qui lui a permis de stimuler l’intérêt de ses clients fortunés et d’élargir sa base de clientèle.

L’Elettrica, dotée de 1.000 chevaux, pouvant accueillir quatre passagers et équipée de quatre portes ou plus, vient compléter les modèles traditionnels à essence et les modèles hybrides plus récents de Ferrari.

DE NOUVEAUX MAGASINS "LIFESTYLE

Tous les composants stratégiques des VE, y compris les batteries haute tension, les essieux électriques et les onduleurs, sont développés et produits en interne dans la nouvelle usine "e-building" de Ferrari à Maranello, a indiqué l'entreprise.

Des sources ont indiqué à Reuters en début d'année que Ferrari ne prévoyait pas de lancer un second véhicule électrique avant 2028, citant une faible demande pour les voitures de luxe électriques à haute performance.

La base de clients actifs de Ferrari a augmenté d’environ 20% depuis 2022, atteignant 90.000, ont indiqué des sources. Pour renforcer l’engagement, le constructeur prévoit d’ouvrir de nouveaux centres "Tailor Made" (sur mesure) à Tokyo et à Los Angeles en 2027, permettant aux clients d’ajouter des touches personnalisées à leurs véhicules.

Ferrari a réaffirmé l’expansion de sa stratégie "lifestyle", prévoyant l’ouverture de magasins phares à Londres et à New York en 2026, ainsi qu’une offre élargie de produits de luxe et d’expériences pour ses propriétaires et fans.

(Reportage Giulio Piovaccari à Maranello, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Environnement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:09

    Belle opportunité d'achat .. On a déjà repris 3% depuis le bottom

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )
    Wall Street en recul, le regard tourné vers les résultats
    information fournie par AFP 09.10.2025 16:20 

    La Bourse de New York évolue en retrait jeudi, au lendemain d'une nouvelle séance record, les investisseurs patientant avant la vague de résultats trimestriels d'entreprises prévue ces prochaines semaines. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones lâchait 0,27%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Taux directeurs : la BCE n'a pas la pression pour continuer la baisse
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.10.2025 16:17 

    Si la situation économique reste stable en zone euro, la BCE "devrait maintenir ses taux inchangés pour les deux prochaines années", selon des analystes. Le niveau actuel des taux directeurs de la BCE est "suffisamment robuste", a estimé la Banque centrale européenne, ... Lire la suite

  • Un homme marche dans Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, Powell n'a donné aucun indice sur les taux
    information fournie par Reuters 09.10.2025 16:07 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi au lendemain des records du S&P 500 et du Nasdaq, le marché conservant son enthousiasme en l'absence d'indices de la part du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, sur l'évolution des

  • Des drapeaux de l'Union européenne se reflètent dans une fenêtre au siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort
    BCE: Le niveau des taux est approprié pour faire face à des chocs - "minutes"
    information fournie par Reuters 09.10.2025 15:58 

    Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés, montre jeudi le compte rendu de leur réunion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank