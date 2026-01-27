UPS va supprimer 30.000 emplois supplémentaires pour accélérer son redressement

Le logo d'UPS

United Parcel Service a annoncé mardi qu'il supprimerait jusqu'à 30.000 postes opérationnels d'ici 2026, s'ajoutant ‍aux suppressions d'emplois de l'année dernière, alors que le géant de la livraison cherche à accélérer son redressement en misant sur les expéditions ‌à plus forte marge.

Selon Brian Dykes, directeur financier d'UPS, la réduction des effectifs "sera réalisée par le biais de départs naturels" et ​il est prévu "de proposer un deuxième programme de départ volontaire ⁠aux chauffeurs à temps plein".

UPS a supprimé 48.000 emplois en 2025 avec des rachats de contrats de chauffeurs ⁠et la fermeture de ‍93 sites, dans le but de réaliser environ ⁠3 milliards de dollars d'économies en 2026.

Le groupe a également annoncé mardi prévoir pour 2026 une hausse de son chiffre d'affaires, alors qu'il ​réduit les livraisons à faible marge pour son principal client Amazon et se recentre sur des expéditions à plus forte valeur ajoutée.

Pour ⁠2026, la plus grande entreprise de livraison de colis au ​monde table sur un chiffre d'affaires de 89,7 ​milliards de dollars (75,45 milliards ​d'euros), après 88,7 milliards de dollars l'année dernière.

Le groupe anticipe une ​marge d'exploitation ajustée de 9,6% ⁠pour 2026.

"À l'avenir, une fois la réduction progressive des activités avec Amazon achevée, 2026 marquera un tournant dans la mise en oeuvre de notre stratégie visant à assurer la croissance et l'augmentation soutenue des marges", ‌a déclaré Carol Tomé, président-directeur général de l'entreprise, dans un communiqué.

Pour le quatrième trimestre, UPS fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 milliards de dollars, contre 25,3 milliards de dollars l'année précédente.

(Rédigé par Abhinav Parmar à Bangalore ; version française Coralie Lamarque et Etienne Breban ; ‌édité par Sophie Louet)