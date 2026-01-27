 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing renoue avec les bénéfices au T4
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:47

Le logo Boeing

Le logo Boeing

par Dan Catchpole et Nathan Gomes

Boeing a annoncé mardi avoir enregistré un bénéfice au quatrième trimestre après une perte les trois mois précédents, grâce à la ‍vente de son fournisseur de logiciels de navigation, à l'augmentation de la production d'avions et à des livraisons plus importantes.

La société a également enregistré une charge de 565 millions de dollars (474,27 millions d'euros) sur son programme de ravitaillement ‌en vol KC-46.

Sur la période, le constructeur aéronautique a affiché un bénéfice net de 8,22 milliards de dollars, soit 10,23 dollars par action, contre une perte de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars ​par action, à la même période l'année dernière.

Malgré l'amélioration de la production, la division avions commerciaux de ⁠Boeing a enregistré une perte trimestrielle de 632 millions de dollars. La division défense et espace a perdu 507 millions de dollars.

Les résultats trimestriels comprennent la vente de Jeppesen à ⁠Thoma Bravo pour 10,6 milliards de dollars ‍en numéraire et le rachat de Spirit AeroSystems pour 4,7 milliards de dollars ⁠en actions. Boeing a remboursé la dette de Spirit pour environ 3 milliards de dollars, ce qui s'est traduit par un gain net d'environ 7,6 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires de Boeing au quatrième trimestre a augmenté de ​57% pour atteindre 23,95 milliards de dollars, alors que les prévisions tablaient sur environ 22,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Boeing a engrangé 375 millions de dollars de liquidités au quatrième trimestre, mais a tout ⁠de même dépensé 1,9 milliard de dollars sur l'année, en partie à cause des retards de ​certification des programmes 737 MAX et 777X.

Le titre baisse d'environ 1% en avant-Bourse.

LA ​PRODUCTION DU 737 MAX ATTEINT ​42 EXEMPLAIRES PAR MOIS

Boeing a terminé l'année avec une production de 42 exemplaires du 737 MAX par mois et ​est en train d'augmenter la cadence de production du ⁠787 à huit exemplaires par mois.

Toutes divisions confondues, la société a livré 600 avions de ligne l'année dernière, son meilleur résultat depuis 2018.

Au cours des années précédentes, Boeing a été frappé de plein fouet par le scandale du 737 MAX après des accidents mortels qui ont mis en évidence des problèmes systémiques de qualité et de sécurité.

L'avionneur américain a ‌été aussi confronté à la pandémie de COVID-19 et aux goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

"Les progrès suscitent des attentes, et nos clients et parties prenantes vont attendre davantage de nous cette année", a déclaré mardi Kelly Ortberg, président-directeur général de Boeing, dans une note adressée aux employés. "Et nous devons attendre davantage les uns des autres", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Nathan Gomes à Bangalore et Dan Catchpole à Seattle, Mara Vîlcu pour la version française, édité ‌par Kate Entringer et Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Contrat de Capgemini avec l'ICE : Roland Lescure "engage" le groupe à "questionner" ses activités
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.01.2026 18:10 

    Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite

  • Le logo de LVMH
    LVMH: Hausse surprise des ventes au 4e trimestre avec l'amélioration en Chine
    information fournie par Reuters 27.01.2026 18:08 

    LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, ‍alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé ‌de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite

  • Une carte avec les photos de Renee Good et Alex Pretti sur un lieu de commémoration à Minneapolis, dans le Minnesota, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: sous la pression, Trump lâche du lest
    information fournie par AFP 27.01.2026 18:08 

    Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite

  • Dong Jun à Kuala Lumpur, en Indonésie, le 31 octobre 2025. ( POOL / HASNOOR HUSSAIN )
    La Chine veut "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.01.2026 18:06 

    "Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe. Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank