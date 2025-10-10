Les indices US basculent dans le rouge, Trump menace la Chine sur le commerce

L'indice boursier allemand DAX à la Bourse de Francfort

La Bourse de New York a basculé vendredi dans le rouge après des déclarations du président américain Donald Trump menaçant d'une "augmentation massive" des droits de douane sur les importations de biens chinois.

Vers 15h30 GMT, le Dow Jones abandonnait 1,1%, le S&P 500 1,6% et le Nasdaq 2,5%.

Dans un message sur Truth Social, Donald Trump a dit n'avoir aucune raison de rencontrer le président chinois Xi Jinping dans deux semaines en Corée du Sud comme prévu, ajoutant que les États-Unis envisageaient une augmentation massive des droits de douane sur les importations chinoises.

Les propos de Donald Trump interviennent alors que la Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares, élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et interdisant toute coopération non autorisée avec l'étranger.

En Europe, les marchés d'actions ont creusé leurs pertes après les propos du président américain. Le CAC 40 a fini en baisse de 1,5% et l'indice paneuropéen Stoxx 600 1,22%.

Le dollar était en net recul et perdait 0,7% face à un panier de devises de référence.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec Diana Mandia, édité par Kate Entringer)