Le Nobel de la paix 2025 décerné à la Vénézuélienne Maria Corina Machado

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado
Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné à la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.
(Bureau d'Oslo, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
