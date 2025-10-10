 Aller au contenu principal
Le Nobel de la paix 2025 décerné à la Vénézuélienne Maria Corina Machado
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 11:17

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado

Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné à la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.

(Bureau d'Oslo, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

