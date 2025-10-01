(Actualisé avec AES, Corteva, Micron, Caterpillar, GE Vernova, précisions sur Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,42% pour le Dow Jones .DJI , de 0,44% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,49% pour le Nasdaq. .IXIC :

* NIKE NKE.N prend 3,9% en avant-Bourse après avoir fait état mardi d'une hausse inattendue de son chiffre d'affaires et dépassé les attentes en matière de bénéfice au titre du premier trimestre.

* SECTEUR PHARMACEUTIQUE - L'action PFIZER PFE.N a pris mardi 6,83% après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord avec le laboratoire pharmaceutique sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. Dans la foulée, ELI LILLY LLY.N , MERCK MRK.N , AMGEN AMGN.O , ABBVIE

ABBV.N , DANAHER DHR.N , REPLIGEN RGEN.O , THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N , WATERS WAT.N , REVVITY RVTY.N et BIO-TECHNE TECH.O ont également été recherchés et la tendance pourrait se poursuivre mercredi au regard des réactions en Europe et en Asie.

* LITHIUM AMERICAS LAC.N s'envole de 31,4% en avant-Bourse après une prise de participation de l'Etat américain de 5% au capital du groupe. Il s'agit du dernier investissement en date dans le secteur privé réalisé par l'administration du président Donald Trump après un investissement dans INTEL INTC.O et MP MATERIALS MP.N .

* AES AES.N a prend 13,7% en avant-Bourse après que le Financial Times a rapporté mardi que Global Infrastructure Partners, détenu par BlackRock BLK.N , était sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de services publics.

* TESLA TSLA.O - Les ventes du groupe automobile américain ont augmenté en France et au Danemark le mois dernier pour la première fois depuis le début de l'année, selon des données du secteur publiées mercredi, le nouveau Model Y de Tesla étant le modèle le plus vendu au Danemark.

Les ventes du constructeur américain ont par ailleurs continué à progresser en Norvège et en Espagne, tandis que les immatriculations de voitures neuves ont baissé en Suède pour le neuvième mois consécutif.

* APPLE AAPL.O et OpenAI, propriétaire de ChatGPT, ont demandé mardi à un juge fédéral américain de rejeter une plainte déposée par la société xAI d'Elon Musk selon laquelle les deux groupes se sont entendus pour saper la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

* Un juge fédéral a rejeté mardi les demandes d'APPLE

AAPL.O , de Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , et de META PLATFORMS META.O concernant un non-lieu dans une affaire déposée par dizaines de plaignants. Les trois groupes sont accusés d'avoir encouragé les jeux d'argent illégaux en hébergeant et en acceptant des commissions de la part d'applications de type casino qui rendent leurs utilisateurs dépendants.

* CORTEVA CTVA.N - La société agrochimique américaine a annoncé mercredi qu'elle allait scinder ses activités semences et pesticides en deux sociétés distinctes cotées en Bourse, rejoignant ainsi la vague des conglomérats américains qui cherchent à scinder leurs activités afin de se concentrer sur leur croissance, dont Heinz KHC.O , Warner Bros Discovery

WBD.O et DuPont DD.N .

* MICRON MU.O PERD 1,8% en avant-Bourse alors que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI.

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N gagne 1,4% en avant-Bourse après une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe est en discussions pour céder sa division OxyChem à BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , la société de Warren Buffett, pour environ 10 milliards de dollars.

* KKR KKR.N a annoncé avoir pris une participation minoritaire dans ADNOC Gas Pipeline Assets, l'entité qui loue les actifs du gazoduc d'Abu Dhabi National Oil Company. Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N , Takeda Pharmaceuticals

4502.T et Astex Pharmaceuticals ont décidé de s'associer pour partager leurs données afin d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle (IA) destiné à faciliter la découverte et le développement de médicaments. Ces laboratoires rejoignent ainsi un consortium comprenant ABBVIE ABBV.N et JOHNSON & JOHNSON

JNJ.N qui partagent leurs données au sein de la plate-forme informatique d'Apheris, basée en Allemagne.

* YouTube TV, propriété d'ALPHABET GOOGL.O , et NBCUniversal, propriété de COMCAST CMCSA.O , sont convenus mercredi de proroger temporairement leur accord de diffusion, ce qui permet d'éviter une coupure de service et d'assurer aux abonnés de YouTube TV l'accès aux programmes de NBCUniversal pendant que les négociations se poursuivent.

* ENANTA PHARMA ENTA.O plonge de 12,3% en avant-Bourse après l'annonce par la société de biotechnologie d'une offre publique de 50 millions de dollars portant sur ses actions ordinaires.

* AAR CORP AIR.N chute de 6,8% en avant-Bourse après l'annonce par le spécialiste des services dans l'aéronautique d'une offre publique de trois millions de dollars portant sur un maximum de 450.000 de ses actions ordinaires.

* CARVANA CVNA.N prend 1,5% en avant-Bourse, Jefferies étant passé de "conserver" à "acheter" sur la valeur, l'intermédiaire estimant que le spécialiste de la voiture d'occasion va continuer d'enregistrer une croissance soutenue et dépasser les attentes des analystes.

* CATERPILLAR CAT.N - Le fonds de pension néerlandais ABP a annoncé mercredi avoir vendu l'intégralité de sa participation dans Caterpillar pour des raisons éthiques. ABP, qui détenait environ 387 millions d'euros d'actions Caterpillar, a fait référence à la politique de l'entreprise en matière d'investissements dans les zones de conflit telles qu'Israël et Gaza.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O - TD Cowen abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver". L'action recule de 2,8% en avant-Bourse.

* GE VERNOVA GEV.N cède 1,9% en avant-Bourse après que RBC Capital Markets a abaissé sa recommandation sur la valeur "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance"

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)