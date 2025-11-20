IA: la compagnie saoudienne Humain annonce un partenariat avec Nvidia

La société saoudienne d’intelligence artificielle (IA) Humain a annoncé mercredi un partenariat avec le géant américain des puces électroniques Nvidia , les autorités américaines ayant autorisé les ventes de ses microprocesseurs avancés au royaume du Golfe.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, à Washington DC, le 19 novembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Le prince héritier saoudien et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, était en visite cette semaine à Washington, où il a conclu plusieurs accords avec les Etats-Unis, notamment "un partenariat stratégique dans l'IA", selon l'agence de presse saoudienne SPA.

L’accord entre Humain et Nvidia pose les bases d’un partenariat "élargi", prévoyant "de déployer jusqu’à 600.000 infrastructures issues des dernières technologies d’IA de Nvidia au cours des trois prochaines années", a indiqué Humain dans un communiqué.

"En plus de développer des centres de données alimentés par Nvidia en Arabie saoudite, Humain va étendre ses activités à des centres de données d’IA aux Etats-Unis, également alimentés par la technologie IA de Nvidia", a-t-il ajouté.

Les exportations des puces les plus performantes de la firme californienne, utilisées pour former et alimenter les systèmes d'IA générative, sont contrôlées par les Etats-Unis, qui craignent que ces technologies ne soient détournées au profit de son rival chinois.

Le département américain du Commerce a dit mercredi avoir autorisé l’exportation de puces Nvidia pour le compte de Humain et du groupe G42, basé aux Emirats arabes unis. Les deux entreprises pourront acheter l’équivalent de jusqu’à 35.000 puces Nvidia Blackwell, a-t-il indiqué.

Créée en mai dernier, Humain est majoritairement détenue par le très riche fonds souverain de la monarchie du Golfe (PIF), pilier du financement des mégaprojets censés accompagner la diversification de l'économie du premier exportateur mondial de pétrole.

Le groupe G42, dans lequel Microsoft a investi 1,5 milliard de dollars en 2024, est dirigé par le conseiller à la sécurité nationale et frère du président émirati, Tahnoon ben Zayed.

Il construit notamment un centre de données aux Emirats d'une capacité d'1GW pour le compte du spécialiste de l'IA générative Open AI, en partenariat avec Oracle, Cisco, Nvidia et SoftBank.