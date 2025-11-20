Moderna présente les avancées de son pipeline et sa stratégie à trois ans
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 15:02
L'entreprise prévoit d'élargir sa franchise de vaccins saisonniers de 3 à 6 produits approuvés d'ici 2028 et d'obtenir des résultats de 9 études de phases 2/3 en oncologie, dont trois en phase 3 pour l'intismeran autogene.
La société améliore ses perspectives de coûts, abaissant de 0.5 MdUSD par an ses dépenses opérationnelles attendues en 2026 et 2027, tout en maintenant l'objectif d'un équilibre de trésorerie en 2028.
Moderna met en avant ses moteurs de croissance commerciaux : expansion géographique, nouveaux lancements et partenariats de long terme au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Elle optimise en parallèle son réseau industriel mondial pour accroître l'efficacité et les marges.
La société ajuste son portefeuille en interrompant quatre programmes (contre le cytomégalovirus congénital, le virus de l'herpès simplex, le virus Varicella-Zoster et le programme contre la glycogénose de type 1a), recentrant ses investissements sur l'oncologie et les maladies rares.
Enfin, Moderna a annoncé la mise en place d'une ligne de crédit non dilutive de 1,5 MdUSD auprès d'Ares Management, renforçant une trésorerie désormais attendue entre 7,1 et 7,6 MdUSD fin 2025.
Le titre gagne près de 1% en préouverture à New York.
Valeurs associées
|24,1800 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Des crues et glissements de terrain provoqués par plusieurs semaines de pluies exceptionnelles au Vietnam ont fait au moins 41 morts et neuf disparus, et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, ont rapporté les autorités jeudi. Le sud et le ... Lire la suite
-
L'Ukraine a reçu une proposition américaine en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie, qui semble très favorable au Kremlin, alors que le président ukrainien doit rencontrer à Kiev une délégation du Pentagone. Ce plan reprend les conditions maximalistes avancées ... Lire la suite
-
Le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu a été reconnu jeudi coupable de "terrorisme" par la justice nigériane, qui réclame la peine de mort à son encontre, après dix ans de procédure. "Il est clair que le défendeur a commis des actes préparatoires au terrorisme", ... Lire la suite
-
La société saoudienne d’intelligence artificielle (IA) Humain a annoncé mercredi un partenariat avec le géant américain des puces électroniques Nvidia , les autorités américaines ayant autorisé les ventes de ses microprocesseurs avancés au royaume du Golfe. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer