15 ans après Fukushima, le Japon sur le point de relancer la plus grande centrale nucléaire du monde
information fournie par Boursorama avec Media Services 21/11/2025 à 14:56

L'opération, qui doit encore recevoir un feu vert final le régulateur énergétique nippon, constituerait le premier redémarrage d'une centrale nucléaire par Tepco, l'opérateur de la tristement célèbre centrale Fukushima Daiichi, où s'était produit la catastrophe nucléaire de 2011 qui avait entrainé l'arrêt de tous les réacteurs japonais.

La centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa est à l'arrêt depuis 2011 (illustration) ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Une collectivité locale japonaise a approuvé vendredi 21 novembre la relance de la plus grande centrale nucléaire au monde, étape-clé pour la remise en service du site après la catastrophe de Fukushima en 2011 et la fermeture de tous les réacteurs japonais.

Hideyo Hanazumi, le gouverneur du département de Niigata (centre-ouest) où se trouve la centrale de Kashiwazaki-Kariwa, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il "approuverait" la reprise des activités, qui devra encore recevoir l'aval final du régulateur nucléaire du pays.

Besoins critiques en énergie

Le Japon, pauvre en ressources, avait renoncé à l'énergie nucléaire après le triple désastre - séisme, tsunami et catastrophe nucléaire - de Fukushima en 2011, alors que la population exprimait son inquiétude face à cette source d'énergie.

Mais le pays cherche désormais à relancer l'énergie atomique et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés. Au total, 14 réacteurs - principalement situés dans l'ouest et le sud du pays - ont déjà été remis en service après la mise en place de normes de sécurité strictes .

1 commentaire

  • 15:55

    Espérons que cette fois les précautions suffisantes sont prises contre les catastrophes ... naturelles ou autres (inondation, séisme, terrorisme...)

