CAC 40
7 668,53
-0,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 13:49

(Actualisé avec secteur de l'or, Amazon, Merck, Air Lease Corp, Fortinet et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,54% pour le Dow Jones .DJI , de 0,76% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,96% pour le Nasdaq.

* KRAFT HEINZ KHC.O a annoncé mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes alors que le groupe agroalimentaire cherche à relancer sa croissance. L'action progresse d'environ 1% dans les transactions en avant-Bourse.

* AIR LEASE CORP AL.N - Sumitomo Corp 8053.T , SMBC Aviation Capital, Apollo APO.N et Brookfield BAM.TO ont annoncé mardi leur intention d'acquérir Air Lease Corp pour 7,4 milliards de dollars en espèces, dans le but de créer l'un des plus grands loueurs d'avions au monde.

* SECTEUR DE L'OR - Les sociétés liées au metal jaune progressent en avant-Bourse avec la hausse des prix de l'or. L'action cotée aux États-Unis de Harmony Gold HMY.N prend 6,2%, celle de Kinross Gold KGC.N gagne 2,7% et celle de Newmont NEM.N prend 1,5%.

* AMAZON AMZN.O a doublé la durée de son événement Prime Day, qui a duré quatre jours cette année, et a vanté des chiffres exceptionnels quelques jours après mais, selon un indicateur clé examiné par Reuters, l'entreprise a manqué son objectif concernant le nombre d'inscriptions aux États-Unis.

* BOEING BA.N - La division de location d'avions du groupe australien Macquarie Group MQG.AX a annoncé mardi avoir acheté 30 appareils Boeing 737-8, marquant ainsi sa deuxième commande directe auprès du constructeur américain d'avions.

* TESLA TSLA.O - Les ventes automobiles de Tesla ont explosé en Turquie au mois d'août, atteignant la deuxième place devant ses concurrents européens et japonais traditionnels, la marque américaine ayant bénéficié de l'intérêt des acheteurs pour les avantages fiscaux et par le fait qu'ils considèrent leurs Tesla comme un moyen de pour se prémunir contre la faiblesse de la livre turque.

* MERCK MRK.N - Le laboratoire pharmaceutique a annoncé mardi que son médicament enlicitide decanoate avait atteint son objectif principal de réduire le mauvais cholestérol lors d'un essai clinique de phase avancée.

* SOUTHWEST AIRLINES LUV.N a commencé vendredi à exploiter son premier avion équipé d'une barrière secondaire dans le cockpit, conçue pour empêcher toute intrusion.

* META PLATFORMS META.O envisage de conclure des partenariats avec ses concurrents Google GOOGL.O ou OpenAI afin d'améliorer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de ses applications, a rapporté vendredi The Information, citant des sources proches des discussions.

* INTEL INTC.O a déclaré vendredi avoir modifié l'accord de financement du CHIPS Act conclu avec le département américain du Commerce afin de supprimer les étapes précédentes du projet et avoir reçu environ 5,7 milliards de dollars en espèces plus tôt que prévu.

* FORTINET FTNT.O perd 2,7% en avant-Bourse après que Morgan Stanley a abaissé la recommandation sur la société de cybersécurité de "neutre" à "sous-pondérer".

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIR LEASE RG-A
60,190 USD NYSE -0,77%
ALPHABET-A
212,9100 USD NASDAQ +0,60%
AMAZON.COM
229,0000 USD NASDAQ -1,12%
APOLLO GLB MGMT
136,250 USD NYSE -0,10%
BOEING CO
234,750 USD NYSE -0,55%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 544,88 Pts Index Ex 0,00%
FORTINET
78,7700 USD NASDAQ -0,66%
HARMONY GOLD SP ADR
13,290 USD NYSE +5,43%
INTEL
24,3500 USD NASDAQ -2,33%
KINROSS GOLD
20,900 USD NYSE +3,29%
MACQUARIE GRP
123,120 EUR Tradegate -1,83%
MERCK
84,120 USD NYSE +1,08%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,7000 USD NASDAQ -1,65%
NASDAQ Composite
21 455,55 Pts Index Ex 0,00%
NEWMONT
74,405 USD NYSE +1,95%
S&P 500 INDEX
6 460,26 Pts CBOE 0,00%
SOUTHWEST AIRLIN
32,900 USD NYSE -0,27%
SUMITOMO CORP
27,9780 USD OTCBB -0,08%
TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

