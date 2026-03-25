Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 1,08% pour le Dow Jones .DJI , de 0,98% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,19% pour le Nasdaq .IXIC :

* ARM HOLDINGS ARM.O - L'action cotée à New York du concepteur britannique de puces bondit mercredi de près de 12% avant l'ouverture du marché à la faveur de l'annonce de prévisions de revenus annuels de plusieurs milliards de dollars pour sa nouvelle puce d'intelligence artificielle (IA) destinée aux centres de données.

Dans le sillage d'Arm, les autres fabricants de semi-conducteurs, comme INTEL INTC.O , MARVELL TECHNOLOGY

MRVL.O et NVIDIA NVDA.O gagnent de 1,3% à 3,8%.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Le conglomérat industriel HONEYWELL HON.O progresse de 1,3% en avant-Bourse, tandis que le spécialiste de la défense LOCKHEED MARTIN LMT.N gagne 0,4% après de nouveaux accords de production pour la défense américaine.

Honeywell Aerospace a signé un accord-cadre de fournisseur avec le département américain de la Guerre, assorti d'un investissement pluriannuel de 500 millions de dollars destiné à développer sa production en matière de défense.

Lockheed Martin et le département américain de la Guerre de leur côté ont signé un accord-cadre visant à accélérer la production de missiles de frappe de précision, s'appuyant sur un contrat de 4,94 milliards de dollars attribué par l'armée américaine en 2025 et destiné à quadrupler les capacités.

* SECTEUR PÉTROLIER - Les cours du brut chutent d'environ 5% mercredi après des informations selon lesquelles les Etats-Unis auraient envoyé à l'Iran une proposition en 15 points visant à mettre fin à la guerre, ce qui alimente l'espoir de discussions vers un cessez-le-feu et ce, malgré de nouvelles frappes aériennes entre Israël et l'Iran. Le prix du Brent LCOc1 a reflué de 5,66 dollars, soit 5,42%, à 98,83 dollars le baril vers 10h22 GMT.

* JD.COM JD.O et ALIBABA BABA.N avancent de plus de 4% chacun en avant-Bourse après que les médias d'État chinois et l'Administration d'État pour la Réglementation du Marché ont exhorté le secteur des plateformes de livraison de repas à mettre fin à la guerre tarifaire en cours. "L'ensemble du secteur est tombé dans un cercle vicieux de pertes financières liées à la tentative de conquérir des parts de marché, ce qui finit par freiner la reprise générale de la consommation", ont-ils écrit.

* PDD HOLDINGS PDD.O recule de 1,6% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel en dessous des attentes.

* ROBINHOOD HOOD.O progresse de 3,6% en avant-Bourse après avoir approuvé mardi soir un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 1,5 milliard de dollars.

* META PLATFORMS META.O a offert à ses cadres supérieurs des options d'achat d'actions qui pourraient leur rapporter des centaines de millions de dollars et qui sont liées à la multiplication par six de sa valorisation à plus de 9.000 milliards de dollars, dans le but de retenir les talents et de stimuler sa croissance à l'ère de l'IA.

* DESTINY TECH100 DXYZ.N bondit de 18% en avant-Bourse après une information de The Information selon laquelle SpaceX a l'intention de déposer son prospectus d'introduction en Bourse (IPO) dès cette semaine. SpaceX est le premier actionnaire du fonds. Les autres sociétés du secteur spatial sont également bien orientées, avec une hausse de 3% à 4% pour ROCKET LAB

RKLB.O , INTUITIVE MACHINES LUNR.O et AST SPACEMOBILE

ASTS.O .

* MAZE THERAPEUTICS MAZE.O prend 3,1% en avant-Bourse après des résultats positifs lors d'un essai clinique d'un de ses médicaments, le MZE829, préconisé dans les maladies rénales.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)