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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 12:00
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Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,59% pour le Nasdaq .IXIC :

* BENDING SPOONS BSP.O a accepté d'acquérir Airtable dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le groupe américain de logiciels à 1,29 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros), ont annoncé mardi les deux entreprises.

Il s'agit de la première acquisition de la société technologique italienne depuis son introduction au Nasdaq le mois dernier.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O a de nouveau relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, signe d'une forte demande des pouvoirs publics et du secteur privé pour ses logiciels d'analyse de données, ce qui a entraîné une hausse de 14% de son cours en séance prolongée.

* WILLIAMS WMB.N - Le groupe d'exploitation de gazoducs a annoncé lundi son intention d'acquérir Momentum Midstream, misant ainsi sur la croissance de la demande émanant des installations d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), du secteur de la production d'électricité et des utilisateurs industriels le long de la côte américaine du golfe du Mexique.

* SNAP SNAP.N a dépassé lundi les prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, porté par une hausse des dépenses publicitaires pendant la Coupe du monde de la FIFA et à l'intensification des campagnes publicitaires menées par de grands annonceurs en Amérique du Nord, entraînant une hausse de 13% de son cours en après-Bourse.

* PROLOGIS PLD.N - Le promoteur immobilier britannique spécialisé dans les entrepôts Segro SGRO.L a accepté l'offre publique d'achat lancée par son concurrent américain, dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 14,3 milliards de livres sterling (16,70 milliards d'euros), ont annoncé mardi les deux sociétés, face aux pressions exercées par les investisseurs.

* MERCK MRK.N , PFIZER PFE.N , APOLLO APO.N , CATERPILLAR

CAT.N et MCDONALD'S MCD.N doivent publier leurs résultats à la mi-journée.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

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APOLLO GLB MGMT
129,520 USD NYSE +3,04%
BENDING SPOONS-RG
36,2200 USD NASDAQ +2,90%
CATERPILLAR
830,880 USD NYSE +1,91%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 178,41 Pts Index Ex +1,32%
MCDONALD'S
265,260 USD NYSE -1,98%
MERCK
127,795 USD NYSE -1,85%
NASDAQ Composite
25 913,90 Pts Index Ex +2,13%
PALANTIR TECHNOLOGIES
125,6500 USD NASDAQ +2,10%
PFIZER
25,045 USD NYSE +0,02%
PROLOGIS REIT
144,170 USD NYSE -0,36%
S&P 500 INDEX
7 600,50 Pts CBOE +1,48%
SEGRO (REIT)
968,000 GBX LSE +0,73%
SNAP-A
5,050 USD NYSE +7,68%
WILLIAMS COMPANI
70,460 USD NYSE -1,55%
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