Principales valeurs à suivre mercredi

à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI et de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait ouvrir sur un gain de 0,15%.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O bondit de 15% en avant-Bourse, prolongeant ainsi ses gains après les déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant américain de puces de "prochaine entreprise à 1.000 milliards de dollars".

* BROADCOM AVGO.O publiera ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse de New York, un rendez-vous qui constituera le prochain test décisif pour le secteur de l'IA après une série de publications optimistes de la part des fabricants américains des puces électroniques.

En attendant, l'action prend 3% dans les échanges en avant-Bourse.

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX prévoit de lever 75 milliards de dollars lors de son IPO en vendant 555,6 millions d'actions à un prix fixé à 135 dollars par action (116,24 euros par action), a appris mardi Reuters d'une personne au fait de la question, alors que deux autres sources ont déclaré plus tôt que le groupe visait une valorisation de 1.750 milliards de dollars.

* META META.O revient sur certains aspects de son projet visant à suivre les mouvements de souris, l'utilisation du clavier et d'autres actions de ses employés afin de collecter des données d'entraînement pour l'intelligence artificielle (IA), a annoncé le géant technologique mardi dans une note interne, après plusieurs semaines de vives réactions de la part du personnel.

Le Tribunal de l'Union européenne a par ailleurs annulé mercredi la décision désignant Meta comme contrôleur d'accès au titre du règlement sur les marchés numériques (DMA) en ce qui concerne son service Marketplace, tout en maintenant la désignation pour le service de communications interpersonnelles Messenger.

* ALPHABET GOOGL.O - La CMA, autorité britannique de la concurrence, a imposé mercredi de nouvelles exigences à Google, parmi lesquelles figure notamment la possibilité pour les sites d'information et autres éditeurs d'empêcher que leur contenu ne soit utilisé pour alimenter les fonctions d'intelligence artificielle (IA) du géant américain de la technologie.

* ULTA BEAUTY ULTA.O - Le détaillant de cosmétiques a relevé mardi sa prévision de bénéfice annuel et dépassé les estimations pour le premier trimestre, grâce notamment à l'engouement pour ses produits haut de gamme et à ses campagnes sur TikTok qui attirent une clientèle jeune.

* FORD F.N va rappeler 419.967 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité susceptible d'augmenter le risque de blessures en cas d'accident, a annoncé mercredi la NHTSA, l'agence fédérale chargée de la sécurité routière.

* CIGNA CI.N - L'assureur santé cessera de prendre en charge les médicaments contre l'obésité à base de GLP-1, notamment le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound d'ELI LILLY LLY.N , dans le cadre de son régime d'assurance santé pour ses employés à compter du 1er juillet, selon des documents vus par Reuters.

* GAMESTOP GME.N - Le détaillant américain de jeux vidéo a publié mardi une hausse de 14% de son chiffre d'affaires trimestriel et indiqué que son conseil d'administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur de 2 milliards de dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)