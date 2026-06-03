Japon: Le gouverneur de la Banque du Japon laisse entrevoir une hausse des taux ce mois-ci

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda après une réunion de politique générale de la Banque du Japon à Tokyo

par Leika Kihara

La Banque ‌du Japon (BoJ) doit examiner les avantages et les inconvénients d'une hausse des ​taux directeurs si les risques inflationnistes l'emportaient sur la menace d'un ralentissement économique, a déclaré mercredi son gouverneur Kazuo Ueda.

Ces propos renforcent la probabilité d'un ​nouveau resserrement monétaire de la BoJ à l'issue de sa réunion des 15 et 16 juin, ​comme anticipé par de nombreux experts des ⁠marchés.

"Le Japon se trouve actuellement dans une situation où les effets ‌secondaires de l'inflation résultant de la hausse des prix du pétrole brut sont susceptibles d'entraîner l'inflation sous-jacente au-dessus de la ​cible visée", a déclaré ‌Kazuo Ueda.

"Nous estimons qu'il est nécessaire de prendre des décisions ⁠concernant la politique future en partant de ce postulat", a-t-il ajouté.

Après les propos de Kazuo Ueda, la monnaie américaine reculait de 0,3% face au ⁠yen japonais, à 159,40 ‌pour un dollar, confortant les anticipations du marché d'un relèvement ⁠du principal taux directeur de la BoJ de 0,75% à 1% ‌ce mois-ci.

Selon le gouverneur de la BoJ, les pressions sur ⁠les prix résultant du choc énergétique provoqué par la guerre ⁠en Iran pourraient ‌ne pas être temporaires et faire grimper l'inflation sous-jacente plus que ne le ​prévoit l'institut d'émission monétaire.

Si la banque ‌centrale retarde les mesures nécessaires pour lutter contre l'inflation, elle pourrait être contrainte de relever ses ​taux de manière substantielle par la suite et d'imposer un lourd fardeau à l'économie, aux marchés et au système financier, a laissé ⁠entendre Kazuo Ueda.

"Si la Banque du Japon doit rester attentive aux risques de ralentissement de l'activité économique, elle doit se montrer encore plus vigilante face à la possibilité que les risques inflationnistes se concrétisent et aient un impact négatif sur l'économie", a-t-il dit.

(Reportage Leika Kihara; version française Claude Chendjou, édité ​par Benoit Van Overstraeten)