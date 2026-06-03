Inde: au moins 21 morts dans l'incendie d'un hôtel de la capitale New Delhi

Des enquêteurs sur les lieux après un incendie qui a fait au moins 21 morts dans un hôtel bon marché de New Delhi le 3 juin 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Au moins 21 personnes sont décédées mercredi dans l'incendie, pour l'heure d'origine indéterminée, qui s'est déclaré dans la matinée dans un hôtel de la capitale indienne New Delhi, a annoncé la police locale.

Plus de 40 personnes ont également été blessées et aussitôt hospitalisées, a ajouté la police.

Huit d'entre elles au moins se trouvaient dans un état critique, selon la déclaration d'un hôpital proche où elles ont été transportées.

La police n'a donné aucune précision sur les causes de l'incendie qui a détruit le Flourish Stay, un bed-and-breakfast bon marché situé dans la partie sud de la mégapole de 30 millions d'habitants.

Les incendies en Inde sont fréquents, en raison d'infrastructures en piteux état et de normes de sécurité et d'évacuation pas toujours appliquées.

Un total de 47 personnes s'y trouvaient dans l'établissement lorsque le feu s'est déclaré, a précisé un élu local, Satish Upadhyay. "Une enquête sera menée et tous ceux qui ont violé la loi seront immédiatement arrêtés", a-t-il déclaré.

Les secours sur place après l'incendie du Flourish Stay, un bed-and-breakfast bon marché situé dans la partie sud de la mégapole indienne de New Delhi le 3 juin 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Certains des clients de l'hôtel qui se trouvaient dans les étages ont échappé au brasier en sautant par les fenêtres sur des matelas posés au sol par des habitants du quartier venus leur prêter secours, ont rapporté des témoins à l'agence Press Trust of India (PTI).

"Les gens se sont jetés hors de l'immeuble depuis le deuxième et le troisième étage", a déclaré l'un d'eux.

Plusieurs des morts sont des ressortissants de pays africains venus en Inde pour un traitement médical, ont également indiqué des médias locaux.

"Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche", a réagi promptement le Premier ministre Narendra Modi sur son compte X, qualifiant l'incendie de "tragique".

"Les opérations de secours et de recherches sont toujours en cours", a écrit la police.

En mars dernier, un incendie provoqué par un court-circuit électrique a causé la mort d'autre moins dix patients d'un hôpital de la ville de Cuttack, dans l'est de l'Inde.

Celui de l'hôtel Flourish Stay est le plus meurtrier survenu à New Delhi depuis 2019, quand 43 ouvriers avaient trouvé la mort dans un immeuble emporté par les flammes.