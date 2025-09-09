 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 766,61
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 11:33

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,21% pour le Nasdaq.

* APPLE AAPL.O - La marque à la pomme s'apprête à lancer mardi ses nouveaux iPhone avec le défi difficile de surprendre, alors que ses concurrents l'ont devancée en intégrant l'intelligence artificielle dans leurs produits et services.

* FORD F.N a rappelé environ 1,5 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui provoque une image inversée, déformée ou vide, a déclaré mardi l'agence américaine chargée de la sécurité routière.

* CONOCOPHILLIPS COP.N , NEXTDECADE NEXT.O - Le producteur américain de pétrole et de gaz achètera 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de NextDecade au Texas pendant 20 ans, ont annoncé lundi les deux groupes. L'action NextDecade avance de 2,3% en avant-Bourse.

* NEBIUS NBIS.O a annoncé lundi qu'il fournirait à MICROSOFT MSFT.O une infrastructure GPU dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur cinq ans, dans un contexte de demande croissante en matière d'IA haute performance.

* INTEL INTC.O a annoncé lundi une série de changements au sein de sa direction, notamment le départ de la directrice des produits Michelle Johnston Holthaus, alors que le directeur général Lip-Bu Tan intensifie ses efforts pour redresser le fabricant américain de semi-conducteurs.

* DELL TECHNOLOGIES DELL.N a annoncé lundi que sa directrice financière, Yvonne McGill, quittera ses fonctions mardi après près de trois décennies au sein de l'entreprise. David Kennedy, qui travaille depuis 27 ans pour le fabricant américain d'ordinateurs, assurera l'intérim.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APPLE
237,8800 USD NASDAQ -0,76%
CONOCOPHILLIPS
91,420 USD NYSE -1,65%
DELL TECH RG-C
123,060 USD NYSE -1,42%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 514,95 Pts Index Ex +0,25%
FORD MOTOR
11,675 USD NYSE -0,64%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
INTEL
24,4800 USD NASDAQ -0,04%
MICROSOFT
498,2000 USD NASDAQ +0,65%
NEBIUS GROUP RG-A
64,0600 USD NASDAQ -2,15%
NEBIUS GROUP RG-A
18,9400 USD NASDAQ 0,00%
NEXTDECADE
10,0900 USD NASDAQ -5,61%
Pétrole Brent
66,47 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
62,75 USD Ice Europ +0,50%
S&P 500 INDEX
6 495,15 Pts CBOE +0,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le BullSequana XH3000 d'Atos (Crédit: / Atos)
    Atos, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 septembre 2025
    information fournie par AOF 09.09.2025 12:12 

    (AOF) - Atos (6,14 %, à 43,67 euros) Au lendemain d'une pause (-0,06 %), le titre Atos a repris son ascension débutée il y'a quelques jours. Sans compter la hausse du jour, l'action a augmenté de 9,43 % depuis le 4 septembre dernier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points-clés ... Lire la suite

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Point Marchés - Perspectives de rentrée
    Point Marchés - Perspectives de rentrée
    information fournie par Amundi 09.09.2025 12:00 

    Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée. Au programme : -   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été -   Les droits de douane devraient ralentir la croissance ... Lire la suite

  • Un homme montre des balles exposées au Mémorial de Lukodi, souvenir du'un massacre perpétré dans ce village du nord de l'Ouganda en mai 2004 par la guérilla ougandaise de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), le 4 septembre 2025 ( AFP / Stuart Tibaweswa )
    Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI
    information fournie par AFP 09.09.2025 11:58 

    Les conséquences des crimes dont est accusé Joseph Kony, chef de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), se font encore ressentir en Ouganda aujourd'hui, a déclaré mardi un procureur devant la Cour pénale internationale. Joseph Kony est visé par 39 chefs d'accusation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank