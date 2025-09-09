Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,21% pour le Nasdaq.

* APPLE AAPL.O - La marque à la pomme s'apprête à lancer mardi ses nouveaux iPhone avec le défi difficile de surprendre, alors que ses concurrents l'ont devancée en intégrant l'intelligence artificielle dans leurs produits et services.

* FORD F.N a rappelé environ 1,5 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui provoque une image inversée, déformée ou vide, a déclaré mardi l'agence américaine chargée de la sécurité routière.

* CONOCOPHILLIPS COP.N , NEXTDECADE NEXT.O - Le producteur américain de pétrole et de gaz achètera 1 million de tonnes par an de gaz naturel liquéfié à l'installation d'exportation de NextDecade au Texas pendant 20 ans, ont annoncé lundi les deux groupes. L'action NextDecade avance de 2,3% en avant-Bourse.

* NEBIUS NBIS.O a annoncé lundi qu'il fournirait à MICROSOFT MSFT.O une infrastructure GPU dans le cadre d'un contrat d'une valeur de 17,4 milliards de dollars sur cinq ans, dans un contexte de demande croissante en matière d'IA haute performance.

* INTEL INTC.O a annoncé lundi une série de changements au sein de sa direction, notamment le départ de la directrice des produits Michelle Johnston Holthaus, alors que le directeur général Lip-Bu Tan intensifie ses efforts pour redresser le fabricant américain de semi-conducteurs.

* DELL TECHNOLOGIES DELL.N a annoncé lundi que sa directrice financière, Yvonne McGill, quittera ses fonctions mardi après près de trois décennies au sein de l'entreprise. David Kennedy, qui travaille depuis 27 ans pour le fabricant américain d'ordinateurs, assurera l'intérim.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)