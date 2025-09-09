Boeing: Les livraisons accélèrent en août et dépassent le total 2024

Illustration du logo de Boeing

(Reuters) -Boeing a déclaré mardi avoir enregistré son plus important mois d'août en termes de livraisons depuis 2018, le nombre de livraisons de janvier à août 2025 dépassant déjà le total de 2024.

L'avionneur américain a indiqué avoir livré 57 avions en août, contre 48 en juillet. Il s'agit du nombre de livraisons le plus élevé pour un mois d'août depuis sept ans pour Boeing. En août 2018, la société avait alors livré 64 avions de ligne.

Au 31 août, Boeing a livré 385 appareils cette année, dépassant déjà son total de 348 avions pour l'ensemble de 2024.

Son concurrent européen Airbus a quant à lui livré 61 appareils en août, portant son total annuel à 434 avions.

Le mois dernier, Boeing a notamment livré 42 appareils 737 MAX, dont sept à la compagnie aérienne low-cost Ryanair et six à United Airlines.

La société a également livré 14 avions gros porteurs en août, dont neuf 787 Dreamliners, quatre 777 et un 767.

Les transporteurs chinois ont par ailleurs reçu neuf avions en août, dont six 737 MAX et deux 787-9.

Le constructeur aéronautique américain a notamment enregistré 26 commandes brutes, dont 14 avions 777-9 achetés par la compagnie hongkongaise Cathay Pacific, ainsi que deux annulations de commandes de 737 MAX.

De janvier à août 2025, Boeing a ainsi enregistré 725 commandes brutes, compensées par 46 annulations et conversions.

Après ajustements comptables, le carnet de commandes officiel de la société américaine a atteint 5.994 appareils.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)