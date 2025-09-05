 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 704,88
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
05/09/2025

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI contre une hausse de 0,22% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,47% pour le Nasdaq .IXIC :

* BROADCOM AVGO.O prend plus de 7% en pré-ouverture avec ses perspectives optimistes liées à l'intelligence artificielle et l'engagement de son dirigeant Hock Tan à rester en poste pendant 5 années supplémentaires.

OpenAI devrait par ailleurs produire sa première puce d'intelligence artificielle avec le géant américain des semi-conducteurs, a rapporté jeudi le Financial Times.

* CADENCE DESIGN CDNS.O a annoncé jeudi qu'il allait racheter l'activité de conception et d'ingénierie de la société suédoise Hexagon AB HEXAb.ST pour 2,7 milliards d'euros.

* STARBUCKS SBUX.O - La majorité des acheteurs potentiels lorgnant une partie des activités chinoises de l'entreprise américaine a déposé des offres valorisant ces activités à 5 milliards de dollars, ont déclaré deux sources proches du dossier à Reuters.

* GUIDEWIRE SOFTWARE GWRE.N prend 13% en pré-ouverture, la société ayant fait état de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre.

* COPART CPRT.O a fait état jeudi de bénéfices supérieurs aux attentes des analystes au titre de son quatrième trimestre.

* LULULEMON ATHLETICA LULU.O perd plus de 17% en pré-ouverture après que le fabricant de vêtements de sport a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BROADCOM
306,1000 USD NASDAQ +1,23%
CADENCE DESIGN
349,3300 USD NASDAQ +0,58%
COPART
49,9700 USD NASDAQ +3,84%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 621,29 Pts Index Ex +0,77%
GUIDEWIRE SOFTWA
216,970 USD NYSE -1,08%
LULULEMON ATHL
206,0900 USD NASDAQ +3,81%
NASDAQ Composite
21 707,69 Pts Index Ex +0,98%
S&P 500 INDEX
6 502,08 Pts CBOE +0,83%
STARBUCKS
87,0100 USD NASDAQ -0,28%


