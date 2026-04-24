Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , stable pour le Standard & Poor's 500

.SPX (+0,01%) et en hausse de 0,63% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O a dit jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, citant un bond de la demande pour ses semi-conducteurs destinés aux serveurs des centres de données alimentant l'intelligence artificielle (IA).

L'action grimpe de plus de 22% en avant-Bourse.

* NIKE NKE.N - Le fabricant de vêtements de sport a annoncé jeudi qu'il allait licencier environ 1.400 personnes afin de rationaliser ses processus opérationnels, alors que le groupe tente de surmonter une baisse des ventes qui perdure depuis plusieurs années.

Dans une note adressée jeudi à ses employés, le directeur des opérations, Venkatesh Alagirisamy, a indiqué que Nike allait supprimer des postes au sein de ses activités internationales – principalement dans le domaine technologique – en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O - La Banque nationale suisse (BNS) devrait céder sa participation de 1,1 milliard de dollars (940 millions d'euros) dans le groupe spécialisé dans l'analyse de données, a déclaré vendredi un collectif militant de Minneapolis lors d'une réunion de la banque centrale helvétique, invoquant l'implication de l'entreprise américaine dans les opérations de contrôle de l'immigration menées par l'administration Trump.

* BAKER HUGHES BKR.O - Le prestataire de services pétroliers a publié un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre, la forte demande enregistrée par sa division Technologies industrielles et énergétiques ayant compensé le ralentissement des activités de forage dû aux perturbations au Moyen-Orient.

* PROCTER & GAMBLE PG.N doit publier ses résultats vendredi avant l'ouverture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia)