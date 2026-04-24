Tesla a commencé la production de son robotaxi "Cybercab", selon Musk

A prototype of Tesla's Cybercab seen at the 8th International Import Expo in Shanghai in November 2025 ( AFP / Hector RETAMAL )

Le très médiatisé modèle de robotaxi autonome de Tesla, baptisé "Cybercab", est entré en production, a déclaré vendredi son PDG Elon Musk, deux jours après l'annonce de bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.

L'entrepreneur a publié sur X une vidéo promotionnelle accompagnée de la brève légende : "La production de Cybercab a commencé".

La séquence de 38 secondes, filmée en grande partie depuis l'intérieur d'un Cybercab, montre le véhicule quittant la chaîne de montage et se lançant sur la route sans conducteur. Un autre clip montre ce qui semble être plusieurs Cybercabs dorés roulant en formation.

Tesla avait assuré mercredi qu'elle était en mesure de lancer cette année la production de masse à la fois de son Cybercab et du Tesla Semi, son poids lourd électrique, après avoir annoncé un bénéfice de 477 millions de dollars au premier trimestre.

Le Cybercab — présenté comme un robotaxi autonome sans volant ni pédale — avait été dévoilé pour la première fois à l'automne 2024. Elon Musk prévoyait alors une mise sur le marché en 2027.

Mercredi, il avait déclaré espérer que le véhicule intégralement automatisé serait opérationnel "dans une douzaine d'États environ d'ici la fin de l'année". Un déploiement tempéré par "une approche très prudente", avant que que l'activité devienne "probablement significative" l'année prochaine.

Le constructeur automobile a publié en février une photo montrant des employés rassemblés autour d'un Cybercab sur une chaîne de montage, avec la légende : "Premier Cybercab sorti de la ligne de production à Giga Texas".

Tesla a par ailleurs commencé en juin dernier à proposer des services de robotaxi à des utilisateurs "en accès anticipé" sur invitation uniquement, dans la ville d'Austin, au Texas.

Le constructeur joue sa crédibilité alors qu'il affiche dans ce domaine plusieurs années de retard sur le taxi autonome Waymo de Google (Alphabet), qui circule depuis 2021 dans plusieurs villes américaines.

En juin dernier, Dan Ives, analyste de Wedbush, avait estimé que l'autonomie et l'intelligence artificielle représentaient une "poule aux oeufs d'or" pour Tesla, pouvant augmenter sa valorisation d'"au moins 1.000 milliards de dollars".

En attendant, les ventes du constructeur pâtissent de la concurrence chinoise, du renouvellement limité de sa gamme et des prises de position d'Elon Musk, soutien des gouvernements d'extrême droite en Europe et allié très investi du président américain Donald Trump, avant une fâcherie retentissante.