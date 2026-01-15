Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,74% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - TSMC 2330.TW a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record qui a largement dépassé les prévisions. L'action TSMC cotée à New York TSM.N bondit de 5,3% en avant-Bourse.

Les géants des semi-conducteurs tels que NVIDIA NVDA.O , ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) AMD.O , BROADCOM AVGO.O , MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O et ARM HOLDINGS

O9Ty.F ARM.O prennent de 0,9% à 2,5% alors que l'indice sectoriel .SOX a gagné environ 42% en 2025.

Les titres des sociétés d'équipement de fabrication de puces comme LAM RESEARCH LRCX.O et APPLIED MATERIALS AMAT.O sont en hausse d'environ 6% avant l'ouverture.

* SECTEUR DE LA FINANCE - GOLDMAN SACHS GS.N , MORGAN STANLEY MS.N et BLACKROCK BLK.N doivent publier ce jeudi leurs résultats trimestriels respectifs avant l'ouverture de la Bourse de New York. En avant-Bourse, BlackRock et Goldman Sachs abandonnent chacun 0,5%, tandis que Morgan Stanley monte de 0,7%.

* SECTEUR PÉTROLIER - En avant-Bourse, les majors comme EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N reculent respectivement de 0,9% et 0,7%, tandis que les producteurs de pétrole et de gaz DEVON ENERGY DVN.N , OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , APA CORP

APA.O et EOG RESOURCES EOG.N perdent entre 0,8% et 1,6%. Les sociétés de services pétroliers tels que SLB SLB.N et HALLIBURTON HAL.N abandonnent chacune environ 0,8%, tandis que le raffineur MARATHON PETROLEUM MPC.N cède également 0,8%. Ce repli attendu reflète la baisse des cours du pétrole après que le président américain Donald Trump a déclaré que les meurtres de manifestants en Iran avaient cessé. Cela a atténué les craintes d'une intervention américaine et d'une perturbation de l'offre de brut.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - La commission bancaire du Sénat américain a déclaré mercredi qu'elle reportait l'examen d'un projet de loi qui créerait un cadre réglementaire pour les cryptoactifs, quelques heures après que le directeur général de COINBASE COIN.O , Brian Armstrong, a exprimé son opposition au projet.

* SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des droits de douane de 25% sur certaines puces destinées à l'intelligence artificielle comme le processeur H200 de NVIDIA NVDA.O et le MI325X d'AMD

AMD.O , en vertu d'un nouveau décret sur la sécurité nationale publié par la Maison blanche.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - xAI, la société d'IA d'Elon Musk, a déclaré mercredi soir avoir imposé des restrictions à tous les utilisateurs de son robot conversationnel Grok AI, afin de limiter l'édition d'images, après que le service a produit des images sexualisées qui ont suscité l'inquiétude des autorités de régulation dans le monde.

* MICROSOFT MSFT.O - La commission suisse de la concurrence a annoncé jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire sur les frais de licence de Microsoft dans le pays après avoir reçu des plaintes d'entreprises privées, ainsi que de nombreux organismes gouvernementaux et de sociétés cotées en Bourse, concernant les hausses de prix importantes des licences des produits du groupe.

Par ailleurs, Microsoft a conclu un accord avec Indigo Carbon sur les crédits carbone dans un contexte d'essor des centres de données, avec un chiffre record de 2,85 millions de crédits de carbone du sol liés à l'agriculture régénérative aux Etats-Unis, le géant américain de la technologie ayant pour objectif de devenir "négatif en carbone" d'ici 2030.

* META META.O , MICROSOFT MSFT.O , AMAZON AMZN.O - Wikipédia a dévoilé jeudi des partenariats avec plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, Meta et Amazon, marquant une étape importante dans la capacité de l'organisation à but non lucratif à monétiser la dépendance des entreprises technologiques à l'égard de ses contenus.

* KEURIG DR PEPPER KDP.O - Le géant américain des boissons non alcoolisées a lancé jeudi son offre publique d'achat de 18 milliards de dollars en numéraire sur le groupe de café et de thé JDE Peet's JDEP.AS , ouvrant la voie à la création d'une société mondiale de café qui pourrait rivaliser avec le leader du marché Nestlé NESN.S .

* WALMART WMT.O - La plus haute juridiction indienne a déclaré que la vente par Tiger Global de sa participation de 1,6 milliard de dollars dans la société indienne de commerce électronique Flipkart à Walmart en 2018 était soumise à l'impôt, donnant ainsi gain de cause à New Delhi dans une décision historique sur l'utilisation des conventions fiscales internationales par les entreprises.

* BRIDGEBIO PHARMA BBIO.O recule de 2,4% en avant-Bourse après avoir annoncé son intention de lancer une émission d'obligations convertibles d'un montant de 550 millions destinée en partie à refinancer sa dette.

* INTEL INTC.O , SANDISK SNDK.O , BROADCOM AVGO.O , QUALCOMM QCOM.O , KLA KLAC.O , ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O , SKYWORKS SOLUTIONS SWKS.O - RBC entame le suivi de ces valeurs à "performance en ligne avec le secteur".

* APPLIED MATERIALS AMAT.O , LAM RESEARCH LRCX.O , MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O , NVIDIA NVDA.O - RBC entame le suivi de ces valeurs à "surperformance".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)