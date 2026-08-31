Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - Les actions des groupes pétroliers progressent en avant-Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du brut sur fond de reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient.

Les géants de l'énergie EXXON XOM.N et CHEVRON CVX.N s'octroient respectivement 1,1% et 1,9%.

Parmi les producteurs de pétrole et de gaz, OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progresse de 1,6% et CONOCOPHILLIPS COP.N de 1,2%.

Sur le front des entreprises de services pétroliers, SLB

SLB.N prend 1,1% et HALLIBURTON HAL.N gagne 2,3%.

Au sein des raffineurs, MARATHON PETROLEUM MPC.N avance de 1,6% et PHILLIPS 66 PSX.N de 1%.

* GENERAL MOTORS GM.N - Les salariés canadiens ont approuvé dimanche un accord pour la construction d’un nouveau pick-up poids lourd en Ontario, dans le cadre d’un engagement pris par le constructeur automobile d’investir dans un pays confronté aujourd’hui à un doublement des droits de douane.

* PINTEREST PINS.N a annoncé vendredi que sa directrice financière, Julia Donnelly, quittera ses fonctions le 30 octobre, tandis que le vice-président des finances, Vikram Naidu, assurera l'intérim au poste.

L'action de la plateforme de partage d'images, qui a par ailleurs lancé une recherche externe pour trouver un remplaçant au poste, recule de 1,8% en pré-ouverture.

* PROTAGONIST THERAPEUTICS PTGX.O - L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé vendredi l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament inédit développé par le laboratoire américain et Takeda Pharmaceutical 4502.T pour traiter un cancer du sang rare.

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN.O - L'action progresse de près de 6% après que le laboratoire pharmaceutique a conclu un accord sur les brevets avec Ascendis Pharma ASND.O concernant le Yuviwel, le médicament d'Ascendis destiné au traitement des troubles de la croissance.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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