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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 12:23
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Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,14% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR ÉNERGÉTIQUE - Les actions des groupes pétroliers progressent en avant-Bourse, dans le sillage de la hausse des cours du brut sur fond de reprise des hostilités entre l'Iran et les États-Unis au Moyen-Orient.

Les géants de l'énergie EXXON XOM.N et CHEVRON CVX.N s'octroient respectivement 1,1% et 1,9%.

Parmi les producteurs de pétrole et de gaz, OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N progresse de 1,6% et CONOCOPHILLIPS COP.N de 1,2%.

Sur le front des entreprises de services pétroliers, SLB

SLB.N prend 1,1% et HALLIBURTON HAL.N gagne 2,3%.

Au sein des raffineurs, MARATHON PETROLEUM MPC.N avance de 1,6% et PHILLIPS 66 PSX.N de 1%.

* GENERAL MOTORS GM.N - Les salariés canadiens ont approuvé dimanche un accord pour la construction d’un nouveau pick-up poids lourd en Ontario, dans le cadre d’un engagement pris par le constructeur automobile d’investir dans un pays confronté aujourd’hui à un doublement des droits de douane.

* PINTEREST PINS.N a annoncé vendredi que sa directrice financière, Julia Donnelly, quittera ses fonctions le 30 octobre, tandis que le vice-président des finances, Vikram Naidu, assurera l'intérim au poste.

L'action de la plateforme de partage d'images, qui a par ailleurs lancé une recherche externe pour trouver un remplaçant au poste, recule de 1,8% en pré-ouverture.

* PROTAGONIST THERAPEUTICS PTGX.O - L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a annoncé vendredi l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament inédit développé par le laboratoire américain et Takeda Pharmaceutical 4502.T pour traiter un cancer du sang rare.

* BIOMARIN PHARMACEUTICAL BMRN.O - L'action progresse de près de 6% après que le laboratoire pharmaceutique a conclu un accord sur les brevets avec Ascendis Pharma ASND.O concernant le Yuviwel, le médicament d'Ascendis destiné au traitement des troubles de la croissance.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

ASCENDIS PHARMA
247,9100 USD NASDAQ -0,58%
BIOMARIN PHARM
64,6650 USD NASDAQ -0,96%
CHEVRON
201,870 USD NYSE +1,10%
CONOCOPHILLIPS
130,340 USD NYSE +0,63%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 559,99 Pts Index Ex -0,02%
EXXONMOBIL HLDG
156,690 USD NYSE +0,17%
GENERAL MOTORS
86,270 USD NYSE +0,12%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX -0,65%
HALLIBURTON
36,175 USD NYSE +1,93%
MARATHON PETRO
368,810 USD NYSE +1,45%
NASDAQ Composite
26 402,42 Pts Index Ex -0,52%
OCCIDENTAL PETROLEUM
59,095 USD NYSE -0,14%
PHILLIPS 66
244,240 USD NYSE +1,86%
PINTEREST RG-A
23,195 USD NYSE +1,38%
PROTAGONIST THER
144,3300 USD NASDAQ -3,46%
Pétrole Brent
90,97 USD Ice Europ +1,77%
Pétrole WTI
86,28 USD Ice Europ +3,39%
S&P 500 INDEX
7 711,76 Pts CBOE -0,25%
SLB
57,330 USD NYSE +4,22%
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