Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES LOGICIELS - L'idée que l'intelligence artificielle (IA) pourrait remplacer les logiciels et les outils connexes est "illogique", a assuré le directeur général de NVIDIA NVDA.O , Jensen Huang, après un fort mouvement de vente en Bourse sur le secteur en raison des craintes liées au développement de cette nouvelle technologie.

SALESFORCE CRM.O , ADOBE ADBE.O , SYNOPSYS SNPS.O , DATADOG DDOG.O , ATLASSIAN TEAM.O et INTUIT INTU.O sont à surveiller mercredi après avoir fortement chuté la veille.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O a dit mardi prévoir une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, suscitant des inquiétudes quant à sa capacité à concurrencer efficacement Nvidia sur le marché en plein essor de l'IA.

* NVIDIA NVDA.O est sur le point de conclure un accord pour investir environ 20 milliards de dollars (16,93 milliards d'euros) dans OpenAI, société mère de ChatGPT, dans le cadre de son dernier tour de financement, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, anticipant une demande toujours forte pour ses serveurs optimisés pour l'IA, alors que les entreprises augmentent la capacité de leurs centres de données.

* AMAZON AMZN.O - Matt Garman, le directeur général d'Amazon Web Services (AWS), la division de cloud computing du géant américain, a déclaré que les centres de données dans l'espace étaient "loin" d'être une réalité, même si plusieurs start-ups et le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, poursuivent cette idée.

* CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG.N a déclaré mardi qu'il prévoyait d'augmenter les prix de son menu cette année, le groupe étant confronté à la hausse des coûts des matières premières et à un marché du travail difficile, et a signalé que ses marges resteraient sous pression, les clients réduisant leurs dépenses de restauration en raison de l'incertitude économique persistante.

* MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O - Le groupe américain de produits alimentaires a dit mardi prévoir une année morose, les hausses de prix décourageant les consommateurs, déjà inquiets face à l'augmentation du coût de la vie et à l'incertitude macroéconomique.

* FORD F.N et Geely sont en discussions concernant un partenariat potentiel, ont déclaré huit sources au courant des négociations, alors que les grands constructeurs automobiles mondiaux cherchent à partager les coûts élevés de la technologie et de la production.

* BOEING BA.N prévoit de commencer à livrer les Dreamliners 787-9 et 787-10 améliorés aux compagnies aériennes au cours du premier semestre de cette année, a déclaré mercredi un cadre supérieur du groupe américain.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O est en pourparlers avancés pour racheter le concepteur de semi-conducteurs SILICON LABORATORIES

SLAB.O pour environ 7 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

* ELECTRONIC ARTS EA.O a dépassé mardi les prévisions de réservations pour le troisième trimestre, grâce aux ventes soutenues de son nouveau titre "Battlefield" et aux signes indiquant que les paris pris par l'éditeur de jeux vidéo sur sa franchise de jeux de tir la plus vendue portaient leurs fruits.

* TAKE-TWO INTERACTIVE TTWO.O - L'entreprise américaine de jeux vidéo a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, misant sur les ventes solides de ses titres et alors qu'il se prépare à lancer le très attendu "Grand Theft Auto VI" en novembre prochain.

* UBER UBER.N doit publier ses résultats mercredi avant l'ouverture de la Bourse de New York, tandis qu'ALPHABET

GOOGL.O est attendu après la cloche.

* ELI LILLY LLY.N publiera ses résultats mercredi avant l'ouverture de la Bourse. Son rival danois Novo Nordisk

NOVOb.CO , le fabricant du Wegovy, chute nettement en Bourse après avoir fait état la veille de perspectives bien plus pessimistes que prévu pour 2026 et signalé des défis à venir sur le marché des traitements contre l'obésité.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)