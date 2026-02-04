Agents fédéraux américains en Italie : les agents de l'ICE n'auront aucun rôle "opérationnel" lors des JO-2026, assure le gouvernement italien

Les agents américains seront chargés d'analyses sur l'anti-terrorisme et la criminalité internationale, a expliqué le ministre de l'Intérieur.

Matteo Piantedosi à Rome, en Italie, le 28 mars 2025. ( AFP / TIZIANA FABI )

Les agents de la police américaine de l'immigration (ICE) qui seront présents en Italie pendant les Jeux olympiques de Milan-Cortina n'auront aucun rôle "opérationnel", a assuré mercredi 4 février le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi.

"Je réaffirme une nouvelle fois le point central : l'ICE n'exerce pas et n'exercera jamais d'activités opérationnelles de police sur notre territoire national", a déclaré le ministre devant les députés, deux jours avant l'ouverture des JO.

Il a de nouveau précisé que les agents présents en Italie appartenaient au service de sécurité intérieur (HSI) chargé d'analyses sur l'anti-terrorisme et la criminalité internationale , et non à l'unité chargée de la lutte contre l'immigration, dont les méthodes ont suscité de nombreuses protestations aux Etats-Unis.

Matteo Piantedosi a tenu à rappeler que la collaboration avec ICE remontait à plus d'une dizaine d'années en vertu d'un accord de coopération policière signé entre les deux pays en 2009 et ratifié en 2014.

Collaboration normale

Depuis, la police italienne a obtenu de nombreux succès à la suite d'informations fournies par les agents de l'ICE présents dans les représentations diplomatiques américaines en Italie, a assuré le ministre. Il a jugé normale la collaboration entre forces de l'ordre des différents pays lors de ce genre d'événement, citant des agents italiens envoyés à Paris lors des JO-2024.

Matteo Piantedosi a également fourni un cadre général des mesures de sécurité déployées par les autorités italiennes. Ainsi, 6.000 membres des forces de l'ordre , comprenant entre autres des tireurs d'élite, des unités cynophiles, des unités anti-sabotage, anti-terrorisme, seront chargés de la sécurité lors des JO, dont les premières épreuves débutent mercredi et qui dureront jusqu'au 22 février.

Le gouvernement a financé le volet sécurité des JO avec 30 millions d'euros en 2025 et 114 millions d'euros en 2026, a précisé le ministre.

Le ministère de la Défense à pour sa part indiqué que près de 2.000 militaires seraient également présents pour assurer la sécurité des JO avec 170 véhicules, des radars, des avions et des drones.