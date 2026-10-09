Italie : la production industrielle atone en août, en baisse sur un mois

( AFP / DAMIEN MEYER )

La production industrielle est restée atone en Italie au mois d'août (+0 % sur un an), en raison d'une hausse dans le secteur de l'énergie, tandis que les autres secteurs souffrent, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Sur un mois, la production industrielle a baissé de 1,3 %, précise l'Istat.

Les secteurs d'activité économique qui enregistrent les hausses les plus élevées sur un an sont la fourniture d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air (+14,5 %), ainsi que la réparation et l'installation de machines et d'équipements (+2 %).

Les baisses les plus marquées sur un an concernent le secteur de l'industrie textile, de l'habillement et des accessoires (-14 %) ainsi que celui de la production de produits pharmaceutiques de base et de préparations pharmaceutiques (-11,4 %), selon l'Istat.

L'économie italienne continue de souffrir d'une timide croissance de son produit intérieur brut (PIB), de +0,2 % au deuxième trimestre, et reste marquée par des problèmes de productivité.