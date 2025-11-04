Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,91% pour le Dow Jones .DJI , de 1,12% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,42% pour le Nasdaq.

* PFIZER PFE.N et UBER UBER.N doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse mardi.

* PALANTIR TECHNOLOGIES PLTR.O , l'une des valeurs phares de l'IA, recule de près de 6% en avant-Bourse malgré une prévision de chiffre d'affaires trimestriel supérieure aux attentes publiée lundi soir par le groupe technologique américain. Le titre Palantir a cependant plus que doublé depuis le début de l'année grâce à l'adoption rapide de l'IA qui stimule la demande pour ses services d'analyse de données.

* TESLA TSLA.O - Les ventes de véhicules électriques du groupe américain fabriqués en Chine ont chuté de 9,9% en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 61.497 unités, inversant ainsi la hausse de 2,8% enregistrée en septembre, selon les données publiées mardi par l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde et septième actionnaire de la société, doit par ailleurs voter jeudi contre la proposition d'Elon Musk visant à s'octroyer une rémunération de 1.000 milliards de dollars.

L'action du groupe recule de 2,3% en avant-Bourse.

* STARBUCKS SBUX.O a annoncé qu'il allait céder le contrôle de ses activités en Chine à Boyu Capital dans le cadre d'une transaction évaluée à 4 milliards de dollars, l'une des plus importantes cessions d'une filiale chinoise par une entreprise mondiale de consommation ces dernières années.

* EATON ETN.N va acquérir l'activité de gestion thermique de Boyd Corporation auprès de Goldman Sachs Asset Management pour 9,5 milliards de dollars. Il s'agit de la quatrième transaction cette année pour la société de gestion de l'énergie, qui cherche à renforcer son segment des centres de données afin de répondre à la forte demande en matière d'intelligence artificielle (IA).

* DELTA AIR LINES DAL.N - L'administration Trump a demandé lundi à une cour d'appel américaine de rejeter la requête de Delta Air Lines et d'Aeromexico visant à suspendre une décision les obligeant à mettre fin à un accord leur permettant de coordonner leurs horaires, leurs tarifs et leurs capacités pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

* AIR LEASE AL.N a annoncé lundi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue et à la hausse des tarifs de location des avions et des moteurs, alors que les retards de production chez Boeing BA.N et Airbus

AIR.PA limitent les possibilités d'expansion des flottes des compagnies aériennes.

* HIMS AND HERS HEALTH HIMS.N a dépassé lundi les estimations concernant son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à l'élargissement de son offre de soins de santé personnalisés.

* SAREPTA SRPT.O a déclaré lundi que son étude de phase avancée testant deux thérapies géniques ciblées pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne n'avait pas atteint son objectif principal.

* IAC IAC.O a fait état lundi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, en raison d'une baisse du trafic sur ses sites de recherche et de contenu financés par la publicité.

* WILLIAMS COMPANIES WMB.N - L'opérateur américain de pipelines a publié lundi un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes, touché par les taux d'intérêt élevés et des coûts de maintenance.

* DENNY'S DENN.O a annoncé lundi qu'elle allait être rachetée par un groupe comprenant TriArtisan Capital Advisors, propriétaire de TGI Fridays, dans le cadre d'une transaction de 620 millions de dollars, dette comprise.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O a dépassé lundi les estimations de bénéfice trimestriel et a annoncé qu'elle vendrait les actifs non permiens de sa filiale VIPER ENERGY

VNOM.O pour 670 millions de dollars à une filiale de GRP Energy Capital et Warwick Capital Partners.

* VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street pour ses résultats du troisième trimestre, grâce à la forte demande pour ses traitements contre la mucoviscidose et aux premières contributions de ses nouveaux médicaments.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)