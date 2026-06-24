"Grand Theft Auto VI" lance ses précommandes jeudi et vise des records

Le titre met en scène un duo de protagonistes, Jason et Lucia, rappelant le célèbre couple de criminels américains "Bonnie and Clyde". ( AFP / Chris DELMAS )

Treize années d'attente vont bientôt prendre fin: le jeu vidéo "Grand Theft Auto VI", dernier opus de la saga du studio américain Rockstar Games, ouvre ses précommandes jeudi, en piste pour devenir le plus grand lancement d'un produit culturel de l'histoire.

"On avait parfois l'impression que +GTA VI+ n'était qu'un concept lointain, et me dire que je vais pouvoir bientôt y jouer, c'est presque un miracle", confie à l'AFP Red Young, Écossais de 26 ans qui a passé la moitié de son existence à attendre ce nouvel épisode.

Comme lui, de nombreux joueurs pourront réserver en ligne et dans certains magasins leur exemplaire de ce jeu qui permet d'incarner des gangsters dans un monde ouvert, pour être sûr de pouvoir y jouer dès sa sortie mondiale le 19 novembre.

Le prix du jeu, fruit de nombreuses spéculations, et les différentes éditions disponibles, susceptibles d'inclure des bonus, n'ont pas encore été dévoilés.

Mais Red Young, qui anime également le site de fans GTABase, assure qu'il réservera dès jeudi "la version la plus chère possible".

Des années de suspense

Avec les précommandes, il s'agira du "plus grand lancement jamais réalisé dans le domaine du divertissement", dépassant "n'importe quel film, série télévisée, concert ou vente d'albums", estime Piers Harding-Rolls, expert au cabinet britannique Ampere Analysis.

Selon les analystes de la banque d'investissement Piper Sandler, quelque 45 millions d'exemplaires de "GTA VI" pourraient être vendus avant même sa sortie.

Le jeu battrait ainsi le précédent record établi par... "GTA V", devenu en 2013 le produit culturel ayant franchi le plus rapidement le seuil du milliard de revenus, en seulement trois jours.

L'attente des joueurs est à la hauteur du succès de l'épisode précédent, qui s'est écoulé à près de 230 millions d'exemplaires, devenant le deuxième jeu vidéo le plus vendu de l'histoire après "Minecraft".

Malgré le succès de "GTA Online", déclinaison en ligne de l'univers du "GTA V" réunissant des millions de joueurs, les fans attendaient avec impatience ce nouvel épisode, dont la première bande-annonce n'a été dévoilée qu'en 2023.

Depuis, chaque image, communication ou fuite supposée autour du titre suscite immédiatement des milliers de commentaires en ligne. D'autant que le jeu a connu plusieurs reports : initialement prévue pour l'automne 2025, la commercialisation de "GTA VI" a été décalée à fin mai, puis à novembre.

"Rockstar est réputée pour être une entreprise très discrète", souligne Red Young.

"Phénomène culturel"

"C'est un phénomène culturel, on s'y prépare depuis des années", dit à l'AFP Charlotte Massicault, directrice des produits multimédias chez Fnac-Darty, qui anticipe un afflux important sur le site à l'ouverture des précommandes, dont l'heure n'est pas encore connue.

Selon plusieurs estimations, le coût de développement de "GTA VI" serait compris entre 1 et 2 milliards de dollars, ce qui en ferait le produit le plus cher de l'histoire du divertissement, cinéma compris.

Le développement du jeu, qui aura pour cadre un univers inspiré de la Floride et de Miami, rappelant celui de l'opus "Vice City" (2002), aura nécessité plus de six années de travail.

Selon M. Harding-Rolls, "GTA VI" devrait également relancer les ventes de consoles, à la peine depuis plusieurs mois, notamment en raison d'une hausse des prix liée à l'augmentation des coûts des puces mémoire.

Le titre met en scène un duo de protagonistes, Jason et Lucia, rappelant le célèbre couple de criminels américains "Bonnie and Clyde".

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions de villes fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la grande liberté d'action offerte aux joueurs.

Ceux-ci peuvent remplir des missions, ou au contraire les ignorer et se balader sans contraintes dans un monde ouvert très détaillé.

Mettant régulièrement en scène l'histoire de truands ou de malfrats, les missions impliquent de multiples infractions, du cambriolage au meurtre: un aspect qui a fait l'objet de nombreuses critiques, certains s'alarmant de son influence sur les joueurs les plus jeunes.

Les jeux GTA sont d'ailleurs interdits au moins de 18 ans, selon le système de notation européen PEGI.