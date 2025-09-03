 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 728,46
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:37

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq.

* MACY'S M.N et CAMPBELL CPB.O doivent publier leurs résultats avant l'ouverture de la Bourse de New York.

* ALPHABET GOOGL.O avance de 6% en avant-Bourse après qu'un juge fédéral américain a statué mardi que Google ne serait pas contraint de vendre son navigateur web Chrome, lui évitant ainsi une scission forcée dans le cadre d'une affaire antitrust.

* AON AON.N - Le courtier en assurance est sur le point de revendre son activité de gestion de patrimoine NFP au groupe américain de capital-investissement Madison Dearborn pour près de 3 milliards de dollars, rapporte mercredi le Financial Times, citant deux sources au fait du dossier.

* BLACKSTONE BX.N a confirmé mercredi avoir acheté un immeuble de bureaux prestigieux dans le centre de Paris pour environ 700 millions d'euros, signe que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux bâtiments administratifs haut de gamme après une chute de l'activité due à la pandémie de COVID-19.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
211,3500 USD NASDAQ -0,73%
AON-A
371,975 USD NYSE +1,24%
BLACKSTONE
169,540 USD NYSE -1,15%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 295,81 Pts Index Ex -0,55%
MACY'S
13,495 USD NYSE +1,96%
S&P 500 INDEX
6 415,54 Pts CBOE -0,69%
THE CAMPBELL'S
31,4600 USD NASDAQ -1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:38 

    L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank