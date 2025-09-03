Macy's relève ses prévisions annuelles avec les efforts de redressement

L'extérieur du grand magasin Macy's est visible dans le quartier de Midtown à New York

Macy's a relevé mercredi ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfice, citant une demande soutenue dans les enseignes telles que Bloomingdale's et Bluemercury, tandis que le plan de redressement du détaillant prend forme.

A New York, le titre prenait plus de 10% dans les échanges avant-Bourse.

Le chiffre d'affaires net annuel devrait désormais se situer entre 21,15 et 21,45 milliards de dollars (entre 18,07 et 18,32 milliards d'euros), tandis que l'objectif précédent était compris entre 21,0 et 21,4 milliards de dollars.

Macy's prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 2,05 dollars, contre un objectif précédent de 1,60 à 2,00 dollars.

La chaîne de grands magasins américaine a déclaré que ses perspectives pour l'ensemble de l'année incluent les impacts anticipés des droits de douane.

Macy's est toutefois confrontée à des risques liés aux droits de douane sur les importations en raison de sa dépendance à la Chine pour la fabrication. En mai, la société a déclaré qu'elle augmenterait ses prix de manière sélective afin d'atténuer l'impact des droits de douane sur les marges.

Pour le deuxième trimestre clos le 2 août, l'entreprise a annoncé une baisse de 2,5% de son chiffre d'affaires, tombant à 4,81 milliards de dollars. Il s'agit de la treizième baisse consécutive, bien qu'il soit supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui tablaient sur 4,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

D'après le groupe, l'abandon de certaines enseignes peu performantes dans le cadre de sa stratégie de redressement et l'appui sur ses marques plus onéreuses ont aidé Macy's à compenser tout impact sur la consommation du contexte d'incertitude macroéconomique.

En février 2024, le directeur général Tony Spring avait proposé un plan de redressement comprenant la fermeture de 150 magasins Macy's d'ici 2026, le réinvestissement dans des emplacements à fort potentiel et la réduction des coûts opérationnels.

(Rédigé par Neil J Kanatt à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)