Derichebourg abaisse son objectif d'Ebitda pour 2025 en raison du contexte économique

Logo Derichebourg Environnement dans les locaux de l'entreprise à Nantes
(Reuters) -Derichebourg a abaissé mardi son objectif d'Ebitda courant pour 2025 en raison du contexte économique, impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis, et anticipe désormais chiffre compris entre 300 et 310 millions d'euros, contre 350 millions auparavant.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
