Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,83% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les valeurs américaines liées aux semi-conducteurs et aux nouvelles technologies pourraient souffrir de nouveau vendredi. En Asie, SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS ont chuté respectivement de 14,57% et 9,06% dans un contexte de prises de bénéfice sur les valeurs technologiques après que l'indice Kospi sud-coréen

.KS11 a enregistré une hausse vertigineuse de 68% au deuxième trimestre, alimentée par l'explosion de la demande de puces mémoire liée à l'IA.

* ALPHABET GOOGL.O - Google, la principale filiale du groupe américain, a essuyé jeudi un lourd revers judiciaire en voyant confirmée une amende record infligée il y a huit ans par les régulateurs de l'Union européenne (UE) qui lui reprochaient d'utiliser de son système d'exploitation mobile Android afin d'évincer ses rivaux.

* APPLE AAPL.O va lancer cinq nouveaux modèles d'iPhone pour gagner des parts de marché dans un contexte de pénurie de mémoires, rapporte jeudi le Nikkei. Le quotidien économique et financier japonais précise que le groupe américain a relevé son objectif de production pour son premier téléphone pliable à environ 10 millions d'unités.

* SUPER MICRO SMCI.O a déclaré mercredi que deux employés de sa filiale taïwanaise avaient été placés en détention provisoire dans l'attente d'une audience et que deux autres avaient été libérés sous caution après avoir été interrogés par les procureurs taïwanais enquêtant sur une exportation présumée illégale de serveurs d'IA de pointe équipés de puces NVIDIA

NVDA.O .

* ADOBE ADBE.O - HSBC a relevé sa recommandation sur la valeur de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 282 dollars à 308 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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