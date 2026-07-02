Guerre en Ukraine : plus de 2 millions de victimes militaires, jusqu'à 450.000 soldats russes tués, selon une étude américaine

La Russie a "probablement" perdu 8 soldats pour chaque militaire ukrainien tué depuis le début de l'année 2026, selon l'étude.

( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

Plus de 2 millions de militaires russes et ukrainiens ont été blessés, tués ou sont portés disparus depuis le début de la guerre en Ukraine, selon une étude publiée mercredi par un cercle de réflexion américain.

Moscou a subi le plus gros des pertes, avec 400.000 à 450.000 morts sur un total estimé à 1,4 million de victimes parmi ses troupes depuis l'invasion de l'Ukraine il y a plus de quatre ans, selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS). Ce chiffre est 28 fois supérieur aux pertes soviétiques pendant la guerre en Afghanistan dans les années 1980, 18 fois supérieur à celles enregistrées pendant les deux guerres de Tchétchénie dans les années 1990 et 2000, et enfin 9 fois supérieur à l'ensemble des pertes soviétiques et russes depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.

L'armée ukrainienne a, de son côté, subi la perte de 125.000 militaires. Et 525.000 à 625.000 de ses soldats ont été blessés.

Le CSIS note par ailleurs un changement de dynamique dans les pertes, alors que les forces russes semblent commencer à reculer sur le terrain : si pendant la majeure partie du conflit, le ratio de pertes s'est élevé à 2 à 3 pertes russes pour une perte ukrainienne, "ce ratio a probablement atteint près de 8 contre 1 au cours du premier semestre 2026" .