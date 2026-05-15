Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 1,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,45% pour le Nasdaq .IXIC :

* APPLIED MATERIALS AMAT.O a publié jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, estimant que les dépenses consacrées aux centres de données et aux infrastructures d'intelligence artificielle (IA) devraient garantir une forte demande pour ses outils de fabrication de puces.

* APPLE AAPL.O - OpenAI étudie les recours juridiques possibles contre Apple, la start-up spécialisée dans l'IA n'ayant pas tiré les bénéfices escomptés de son accord avec le fabricant de l'iPhone, a déclaré jeudi une source au fait du dossier.

* ALPHABET GOOGL.O a vendu pour 576,5 milliards de yens (3,09 milliards d'euros) d'obligations libellées en yens, selon un prospectus publié vendredi, ce qui représente la plus importante émission de ce type jamais réalisée par une entreprise étrangère.

* DEXCOM DXCM.O - Le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé jeudi qu'il allait nommer deux administrateurs indépendants et remanier un comité de son conseil d'administration, en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

* FIGMA FIG.N - La société de logiciels de conception Figma grimpe de 12,3% en avant-Bourse après avoir relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, grâce à l'adoption massive de ses outils d'IA.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)