Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's 500

.SPX , tandis que le Nasdaq .IXIC devrait avancer de 0,1%.

* NVIDIA NVDA.O - La Chine a renforcé l'application de ses restrictions à l'importation de puces, dans le but de réduire la dépendance des entreprises technologiques nationales à l'égard des produits américains, tels que les processeurs d'intelligence artificielle de Nvidia, rapporte vendredi le Financial Times.

* ALPHABET GOOGL.O - La Grande-Bretagne a attribué vendredi à Google le "statut de marché stratégique" dans le domaine de la recherche en ligne, Londres déployant ainsi pour la première fois de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la domination des géants technologiques.

* LEVI STRAUSS LEVI.N a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, tout en manquant les estimations des analystes, en raison des coûts liés aux droits de douane américains. L'action perd 7% en avant-Bourse.

* ASSUREURS SANTÉ - Le gouvernement américain a annoncé jeudi les notes de qualité attribuées aux régimes d'assurance maladie et de mutuelles du programme Medicare pour 2026, qui permettent de déterminer les primes versées par le gouvernement aux assureurs santé.

* APPLIED DIGITAL APLD.O a publié jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations des analystes, aidé par la demande croissante pour ses services de centres de données, alors que les applications d'IA générative sont en pleine expansion.

* FORD F.N revient sur un programme qui aurait permis aux concessionnaires d'offrir un crédit d'impôt de 7.500 dollars sur les contrats de location de véhicules électriques après l'expiration de la subvention fédérale le 30 septembre dernier, a annoncé jeudi le groupe américain, faisant écho à une décision similar de GENERAL MOTORS GM.N la veille.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)