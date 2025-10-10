Wall Street retrouve un peu de vigueur, le regard tourné vers les résultats

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, se reprenant après son recul de la veille, les investisseurs attendant avec optimisme le véritable coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises la semaine prochaine.

Vers 14H15 GMT, le Dow Jones prenait 0,27%, l'indice Nasdaq grappillait 0,10% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,14%.

"Hier (jeudi), le marché a connu une poussée à la hausse à l'ouverture, puis s'est replié de manière généralisée (...) c'était une journée propice à la prise de bénéfices", a souligné Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Désormais, "tout le monde sait ce qu'il doit se passer aujourd'hui (vendredi): il faut profiter de cette baisse pour acheter", a-t-il assuré, en se référant aux mouvements observés sur la place américaine ces derniers mois.

D'autant que le marché aborde avec optimisme l'arrivée des résultats d'entreprises pour le troisième trimestre.

Après quelques premières publications cette semaine, "les prévisions de bénéfices sont déjà en hausse", a relevé auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

Le plus gros des résultats est attendu dans les prochaines semaines avec d'abord ceux des banques américaines. Les géants de la tech et les distributeurs clôtureront la saison.

Côté indicateurs, la confiance des consommateurs s'est stabilisée en octobre aux Etats-Unis, tout en restant bien inférieure à l'an dernier, selon une estimation préliminaire publiée vendredi par l'Université du Michigan.

C'est l'une des seules données économiques reçues par les marchés en raison de la paralysie budgétaire américaine ("shutdown") dont l'une des conséquences est la suspension de la publication de nombreux indicateurs, qui dépendent d'organismes fédéraux.

Selon des médias américains, le ministère du Travail vient de rappeler une partie de ses employés pour collecter les données nécessaires à la rédaction du rapport sur l'inflation côté consommateurs (CPI) en septembre, dont la publication était originellement planifiée pour mercredi prochain.

"D'un côté, les investisseurs seraient soulagés d'obtenir ces données, mais de l'autre, ils pourraient ne pas apprécier les informations qu'elles contiennent", a estimé Sam Stovall.

L'image d'une accélération de l'inflation pourrait être perçue comme une raison pour la banque centrale américaine (Fed) d'attendre avant d'abaisser plus amplement ses taux directeurs.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se détendait vers 14H10 GMT à 4,10%, contre 4,14% à la clôture jeudi.

Côté entreprises, le groupe spécialisé dans les infrastructures d'intelligence artificielle (IA) Applied Digital (+31,60% à 38,53 dollars) s'envolait à l'annonce de résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, notamment un chiffre d'affaire de 64,2 millions de dollars, en hausse de 84% par rapport à un an plus tôt.

Le constructeur automobile Stellantis (Fiat, Peugeot, Chrysler) ne profitait pas de l'annonce d'une progression de ses ventes au troisième trimestre, en particulier aux Etats-Unis. Son action lâchait 1,75% à 10,41 dollars.

Le fabricant de jeans Levi Strauss (-10,17% à 22,05 dollars) tombait, sanctionné pour ses prévisions plus modérées qu'attendues pour le quatrième trimestre. L'entreprise anticipe notamment un bénéfice net par action, référence pour les marchés, situé entre 36 et 38 cents là où les analystes tablaient sur 41 cents selon le consensus de FactSet.

