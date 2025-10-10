États-Unis: Légère dégradation du moral des ménages en octobre, selon l'Université du Michigan

Des personnes font leurs achats au grand magasin Macy's à Manhattan à New York

Le moral des ménages américains s'est légèrement dégradé en octobre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 55,0 après 55,1 en septembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 54,2.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 61,0 après 60,4 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé, à 51,2 contre 51,7 en septembre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)