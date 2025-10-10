 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

États-Unis: Légère dégradation du moral des ménages en octobre, selon l'Université du Michigan
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 16:15

Des personnes font leurs achats au grand magasin Macy's à Manhattan à New York

Des personnes font leurs achats au grand magasin Macy's à Manhattan à New York

Le moral des ménages américains s'est légèrement dégradé en octobre, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

Son indice de confiance a reculé à 55,0 après 55,1 en septembre. Les économistes et analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 54,2.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle ressort à 61,0 après 60,4 le mois précédent.

Celle des perspectives a reculé, à 51,2 contre 51,7 en septembre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank