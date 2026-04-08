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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 12:18

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 2,52% pour le Dow Jones .DJI , de 2,68% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 3,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DES HYDROCARBURES - Les géants pétroliers EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N perdent respectivement en avant-Bourse 6,3% et 4,6%, tandis que les producteurs de pétrole et de gaz OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , DEVON ENERGY DVN.N , DIAMONDBACK ENERGY FANG.O et CONOCOPHILLIPS COP.N abandonnent entre 5% et 8%. Les sociétés de services pétroliers BAKER HUGHES BKR.O et SLB SLB.N cèdent de leur côté 2,6% et 4,1%, respectivement.

Le président américain Donald Trump a décidé dans la nuit de mardi à mercredi de reporter sa menace d'une destruction de l'Iran et annoncé un cessez-le-feu de deux semaines avec Téhéran avec une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz. Cela a fait chuter les cours du pétrole sous la barre symbolique des 100 dollars.

* SECTEUR DU VOYAGE - En avant-Bourse, la compagnie aérienne UNITED AIRLINES UAL.O décolle de 8,8%, DELTA AIR LINES DAL.N de 6,8%, AMERICAN AIRLINES AAL.O de 7,5%, SOUTHWEST AIRLINES

LUV.N de 8,2% et JETBLUE AIRWAYS JBLU.O de 7,7%.

Les croisiéristes CARNIVAL CCL.N , NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS NCLH.N et ROYAL CARIBBEAN RCL.N prennent pour leur part en avant-Bourse de 7,7% à 9,9%, tandis que les agences de voyage en ligne BOOKING HOLDINGS BKNG.O , EXPEDIA GROUP

EXPE.O , TRIPADVISOR TRIP.O avancent de 4,5% à 5,2%.

Les spécialistes des services hôteliers sont également recherchés: AIRBNB ABNB.O bondit de 3%, tandis que MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O , HYATT HOTELS H.N , HILTON WORLDWIDE

HLT.N , WYNDHAM HOTELS WH.N gagnent de 1,5% à 4,6%.

* SECTEUR BANCAIRE - Les valeurs bancaires, particulièrement exposées à un choc économique et aux craintes sur l'inflation, profitent à leur tour de l'annonce du cessez-le-feu temporaire entre les Etats-Unis et l'Iran. JPMORGAN CHASE JPM.N , la plus grande banque américaine, gagne 2,5% en avant-Bourse, tandis que BANK OF AMERICA BAC.N monte de 2,3%. CITIGROUP C.N , WELLS FARGO WFC.N , GOLDMAN SACHS GS.N et MORGAN STANLEY MS.O prennent de 2,7% à 3,6%.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - L'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz et d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran favorise l'appétit pour le risque, permettant au bitcoin de grimper de près de 5%, soit un pic de trois semaines. Les plateformes de cryptos COINBASE GLOBAL

COIN.O et GEMINI GLOBAL GEMI.O avancent respectivement de 5,3% et 6,9%. STRATEGY MSTR.O , la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, grimpe de 6,6%. Les groupes de minage CLEANSPARK CLSK.O , RIOT PLATFORMS RIOT.O et MARA HOLDINGS

MARA.O progressent de 5,7%, à 7%.

* LEVI STRAUSS & CO LEVI.N grimpe de 9% en avant-Bourse. Le fabricant de jeans a relevé mardi sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et de bénéfice, la forte demande pour ses produits et la vigueur de ses activités dans la vente directe au consommateur étant susceptibles de compenser l'impact des droits de douane aux Etats-Unis.

* GENERAL MOTORS GM.N va rappeler 271.770 voitures aux Etats-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul, a déclaré mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence américaine de la sécurité routière.

* GM GM.N , FORD F.N - Les constructeurs automobiles américains accusent l'Union européenne de vouloir empêcher l'entrée dans le bloc de très gros pick-up, dont le Ford F-150, le Chevy Silverado et le Ram 1500, rapporte mercredi le Financial Times, citant un projet de modification des règles de sécurité.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O - Roth MKM abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Cryptoactif

Valeurs associées

AIRBNB
124,9700 USD NASDAQ -1,45%
AMERICAN AIRLINE
10,8100 USD NASDAQ -0,83%
BAKER HUGHES RG-A
61,2500 USD NASDAQ +0,91%
BANK OF AMERICA
50,300 USD NYSE +1,90%
BOOKING HLDG
173,4100 USD NASDAQ +3,36%
BTC/USD
71 657,7340 USD CryptoCompare +2,51%
CARNIVAL
25,215 USD NYSE -2,91%
CHEVRON
201,540 USD NYSE +1,32%
CITIGROUP
117,130 USD NYSE -0,19%
CLEANSPARK
9,0600 USD NASDAQ -0,44%
COINBASE GLB RG-A
175,1800 USD NASDAQ +2,17%
CONOCOPHILLIPS
131,770 USD NYSE +0,11%
DELTA AIR LINES
65,620 USD NYSE -1,71%
DEVON ENERGY
49,940 USD NYSE +0,62%
DIAMONDBACK ENG
195,5000 USD NASDAQ +0,63%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 584,46 Pts Index Ex -0,18%
EXPEDIA GROUP
224,3000 USD NASDAQ -0,44%
EXXON MOBIL
163,820 USD NYSE +1,96%
FORD MOTOR
11,535 USD NYSE -0,52%
GEMINI SPACE RG-A
4,3800 USD NASDAQ +0,69%
GENERAL MOTORS
72,770 USD NYSE +0,30%
GOLDMAN SACHS GR
864,220 USD NYSE -0,26%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX 0,00%
HILTN WRLD HLDGS
302,070 USD NYSE -1,57%
HYATT HOTELS RG-A
144,940 USD NYSE +1,00%
JETBLUE AIRWAYS
4,5500 USD NASDAQ +0,66%
JPMORGAN CHASE
297,280 USD NYSE +0,57%
LEVI STRAUSS RG-A
19,710 USD NYSE +0,25%
MARA HLDGS
8,9600 USD NASDAQ +1,24%
MARRIOTT INTL RG-A
330,9300 USD NASDAQ -0,30%
NASDAQ Composite
22 017,85 Pts Index Ex +0,10%
NORW CRS LINE
18,730 USD NYSE -3,35%
OCCIDENTAL PETROLEUM
62,920 USD NYSE -0,06%
Pétrole Brent
94,90 USD Ice Europ -8,24%
Pétrole WTI
94,99 USD Ice Europ -12,70%
RIOT PLATFORMS
14,1900 USD NASDAQ +4,96%
RYL CARIBBEAN CR
267,800 USD NYSE -2,89%
S&P 500 INDEX
6 616,85 Pts CBOE +0,08%
SLB
50,370 USD NYSE +1,92%
SOUTHWEST AIRLIN
37,880 USD NYSE +0,72%
STRATEGY RG-A
123,7200 USD NASDAQ -3,11%
TRIPADVISOR
10,7500 USD NASDAQ -0,92%
UNITED AIRLINES
89,2900 USD NASDAQ -1,85%
WELLS FARGO
81,750 USD NYSE +1,41%
WYNDHAM HOTELS
81,230 USD NYSE -2,50%
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