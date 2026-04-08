Shell prévoit des résultats dopés par les prix du pétrole au premier trimestre

Le géant des hydrocarbures britannique Shell a annoncé mercredi que ses résultats du premier trimestre allaient bénéficier d'une nette amélioration de ses ventes de produits pétroliers, dans un contexte de prix dopés par la guerre au Moyen-Orient.

Le pétrole chute mercredi, après l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines entre les Etats-Unis et l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, mais avec un baril à environ 95 dollars, le prix du brut reste nettement plus élevé qu'avant le début le 28 février de la guerre au Moyen-Orient.

( AFP / BEN STANSALL )

Dans la division marketing de Shell, qui compte notamment son réseau mondial de stations-service, les bénéfices ajustés du premier trimestre "devraient être nettement supérieurs" à ceux affichés lors de la même période en 2025, indique le groupe dans une note au marché. Shell doit publier ses résultats trimestriels le 7 mai.

En revanche, la production de gaz est attendue en baisse par rapport à fin 2025, ce qui "reflète l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les volumes" en provenance du Qatar. Ce pays est lié par une série d'accords à long terme sur le gaz naturel liquéfié (GNL) avec, entre autres, Shell, les groupes français Total, indien Petronet, chinois Sinopec et italien ENI.

Ras Laffan, dans le nord du Qatar, plus grand pôle de liquéfaction de gaz au monde, a souffert de dommages importants après avoir été pris pour cible à plusieurs reprises depuis le début de la guerre.

En février, Shell avait publié un bénéfice net annuel en hausse de 11% en 2025, à 17,838 milliards de dollars, en dépit de la baisse des prix du pétrole l'an dernier, qui avait été compensée par le volume des ventes et une baisse des coûts.

A la Bourse de Londres, le cours de l'action Shell était en baisse de presque 6% mercredi matin, dans la foulée d'une chute d'environ 15% des prix du pétrole.