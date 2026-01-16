Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,43% pour le Nasdaq .IXIC :

* MICROSOFT MSFT.O - L'autorité italienne de surveillance de la concurrence a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur Activision Blizzard, filiale de Microsoft, en raison de pratiques commerciales jugées "trompeuses et agressives" concernant les jeux vidéo "Diablo Immortal" et "Call of Duty Mobile".

* SECTEUR DES PUCES - Les Etats-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial jeudi, en vertu duquel les entreprises taïwanaises investiront 250 milliards de dollars pour stimuler la production de semi-conducteurs, d'énergie et de technologies liées à l'intelligence artificielle aux Etats-Unis. Cet accord intègre les 100 milliards de dollars déjà engagés par le géant des semi-conducteurs TSMC 2330.TW TSM.N en 2025, et d'autres à venir, selon le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O bondit de 4,8% en avant-Bourse. Selon un avis réglementaire, le directeur du fabricant de puces mémoire, Teyin Liu, a acheté des actions de la société pour une valeur d'environ 7,8 millions de dollars.

* VERIZON COMMUNICATIONS VZ.N , FRONTIER COMMUNICATIONS

FYBR.O - La California Public Utilities Commission a approuvé jeudi l'accord de 20 milliards de dollars conclu par Verizon pour acquérir le fournisseur d'accès internet par fibre optique Frontier Communications, ouvrant ainsi la voie à la clôture de cette opération.

* BOEING BA.N - Un syndicat représentant environ 1.600 salariés du fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems a déclaré jeudi être parvenu à un accord de principe avec Boeing sur une nouvelle convention collective.

* RÉSEAUX SOCIAUX - TikTok va déployer dans les semaines à venir une nouvelle technologie de détection de l'âge en Europe, a déclaré vendredi l'entreprise à Reuters, alors que la plateforme fait face à une pression réglementaire pour mieux identifier et supprimer les comptes des utilisateurs de moins de 13 ans.

* J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT.O - La société américaine de transport a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre en baisse sur un an mais le bénéfice trimestriel est ressorti en hausse sur fond de forte demande et de baisse des coûts. L'action recule de 4% en avant-Bourse.

* CHEVRON CVX.N a annoncé vendredi son intention d'augmenter la capacité de production de la plateforme de production de gaz naturel Leviathan située au large d'Israël.

* JPMORGAN JPM.N - Le directeur général de la banque, Jamie Dimon, a déclaré jeudi vouloir rester à son poste pendant au moins cinq années supplémentaires, lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce des Etats-Unis.

* PRUDENTIAL FINANCIAL PRU.N - Le directeur général de la filiale japonaise d'assurance-vie du groupe, Kan Mabara, va démissionner à la suite de révélations concernant ses pratiques avec une centaine de salariés, dont des détournements de fonds, a annoncé vendredi la société japonaise.

* 3M MMM.N - JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre sur la valeur.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)