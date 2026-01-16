 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Minneapolis: la mère de famille tuée par la police de l'immigration touchée à quatre reprises
information fournie par AFP 16/01/2026 à 12:36

Des lycéens rassemblés devant le Capitole de l'État de Saint Paul, dans le Minnesota, le 14 janvier 2026, lors d'une manifestation contre l'ICE, quelques jours après la mort de Renee Nicole Good, tuée par un policier de l'immigration ( AFP / Octavio JONES )

Des lycéens rassemblés devant le Capitole de l'État de Saint Paul, dans le Minnesota, le 14 janvier 2026, lors d'une manifestation contre l'ICE, quelques jours après la mort de Renee Nicole Good, tuée par un policier de l'immigration ( AFP / Octavio JONES )

La mère de famille américaine de 37 ans tuée la semaine dernière à Minneapolis par un policier de l'immigration présentait quatre blessures par arme à feu quand les services de secours sont arrivés, selon un rapport des pompiers cité par plusieurs médias américains.

Selon ce rapport, obtenu par le Minnesota Star Tribune, Renee Good a été retrouvée avec deux blessures à la poitrine, une au bras et une autre à la tête.

Les ambulanciers ont trouvé Renee Good inconsciente dans sa voiture, du sang sur le visage et le torse. Elle ne respirait pas et son pouls était "incohérent" et "irrégulier", selon le rapport cité par le quotidien local.

Elle présentait deux blessures par balle à la poitrine droite, une à l’avant-bras gauche et une "sur le côté gauche de la tête", détaille le rapport. Du sang s’écoulait de son oreille gauche, ses pupilles étaient dilatées, précise encore le rapport.

Les pompiers ont tenté en vain de réanimer la victime sur place puis dans l'ambulance la transportant à l'hôpital où son décès a été constaté.

Selon les transcriptions de la communication des services de secours, dont des extraits ont été publiés par plusieurs médias, un appelant au 911 (les services d'urgence) dit aux opérateurs: "il y a 15 policiers de l'ICE (la police de l'immigration). Ils lui ont tiré dessus parce qu'elle ne voulait pas ouvrir la porte de sa voiture". "Envoyez une ambulance s’il vous plaît, une ambulance s’il vous plaît", dit une autre personne au 911.

L'administration Trump soutient que le policier qui a tiré était en état de légitime défense. Jusqu'à présent, le policier mis en cause n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni suspension.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 12:50

    Bientôt la même chose en France si le RN passe ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-otage en Iran Benjamin Brière devant les bureaux des Nations Unies à Genève, le 27 mai 2024, lors de sa visite pour soutenir des proches de ressortissants français détenus en Iran ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    "Livrés à nous-mêmes": d'anciens "otages" dénoncent l'abandon de la France
    information fournie par AFP 16.01.2026 12:51 

    Après les souffrances de la détention, l'abandon: d'anciens "otages" ayant passé des mois, voire des années en prison ou en captivité à l'étranger, décrivent un retour douloureux, livrés à eux-mêmes, et réclament un accompagnement plus fort de l'Etat français. ... Lire la suite

  • Une experte travaille sur ses écrans dans la salle des opérations des marchés au comptant de NYSE Euronext à Paris
    Encore une semaine importante pour les marchés
    information fournie par Reuters 16.01.2026 12:21 

    Les marchés auront beaucoup à digérer au cours de la semaine à venir, alors que le début trépidant du mois de janvier se poursuit à un rythme soutenu, avec l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos en ligne de mire. La ... Lire la suite

  • Rachel Kéké, ancienne femme de chambre et députée, candidate La France insoumise (LFI) à la mairie de sa ville de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), à Aubervilliers, le 25 mai 2024 durant la campagne pour les élections européennes ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Municipales: l'ancienne députée LFI Rachel Kéké candidate dans le Val-de-Marne
    information fournie par AFP 16.01.2026 11:55 

    L'ancienne députée de La France insoumise Rachel Kéké, élue à l'Assemblée entre 2022 et 2024, a annoncé vendredi qu'elle se présentait aux élections municipales de mars dans sa ville de Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, pour notamment défier un maire sortant ... Lire la suite

  • L'Afghan Farhad N., le visage caché derrière un dossier, arrive au tribunal avec son avocat Omer Sahinci (g), le 16 janvier 2026 à Munich, pour le début de son procès pour avoir foncé en voiture dans la foule à Munich en 2025 ( AFP / Michaela Stache )
    Un Afghan jugé pour l'attaque à la voiture-bélier de Munich en 2025
    information fournie par AFP 16.01.2026 11:55 

    Le procès d'un jeune Afghan qui avait foncé avec une voiture sur un cortège syndical début 2025 à Munich, faisant deux morts et une quarantaine de blessés, s'est ouvert vendredi matin dans cette ville allemande, l'accusation lui attribuant des motivations islamistes. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank