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USA : les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 11:25
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Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,72% pour le Dow Jones .DJI , de 0,84% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,1% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - La start-up OpenAI a annoncé mercredi qu'elle allait commencer à publier des rapports périodiques sur les comportements inattendus ou non autorisés de ses modèles d'IA, dans un contexte de craintes en matière de sécurité soulevées par les entreprises du secteur elles-mêmes.

Par ailleurs, un groupe de dix banques a accordé un prêt de 22 milliards de dollars à Crux AI, la nouvelle entreprise spécialisée dans le cloud fondée par BLACKSTONE BX.N et ALPHABET, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

* GENERAC GNRC.N - Le fabricant américain d'équipements électriques a annoncé mercredi avoir signé un accord à long terme portant sur la fourniture de groupes électrogènes de secours destinés aux centres de données d'Amazon.

L'action s'envole de 34,5% en pré-ouverture.

* ALPHABET GOOGL.O - Un juge fédéral a estimé que Google devait assouplir ses règles régissant ses enchères publicitaires en ligne et nommer un contrôleur interne chargé de veiller au respect des règles antitrust, sans toutefois aller jusqu'à exiger qu'il mette fin à son monopole dans le domaine des technologies publicitaires.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O va investir 5 milliards de dollars en Inde au cours de la prochaine décennie afin de renforcer sa présence dans le pays, a annoncé jeudi le fabricant américain d'équipements pour semi-conducteurs lors du salon SEMICON India, le plus grand salon dédié aux puces électroniques du pays.

* SNAP SNAP.N a annoncé mercredi des partenariats avec des entreprises telles que Salesforce CRM.N , Nvidia NVDA.O et Amazon Web Services, filiale d'AMAZON AMZN.O afin d'intégrer des outils professionnels à ses lunettes de réalité augmentée Specs.

(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
342,8700 USD NASDAQ -0,61%
AMAZON.COM
245,9600 USD NASDAQ -0,99%
APPLIED MATERIALS
415,3800 USD NASDAQ -1,37%
BLACKSTONE
123,435 USD NYSE -2,55%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 461,90 Pts Index Ex -1,21%
GENERAC HLDGS
175,140 USD NYSE +0,04%
NASDAQ Composite
25 978,42 Pts Index Ex -0,01%
NVIDIA
213,9000 USD NASDAQ +0,82%
S&P 500 INDEX
7 551,81 Pts CBOE -0,45%
SALESFORCE
250,740 USD NYSE -1,99%
SNAP-A
5,710 USD NYSE -2,23%
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