Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI (+0,04%), le Standard & Poor's 500 .SPX (-0,06%) et le Nasdaq .IXIC (+0,05%):

* SPACEX SPCX.O . L'action de la société d'Elon Musk bondit de plus de 10% mardi avant l'ouverture du marché, ce qui pourrait lui permettre de ravir à AMAZON AMZN.O la cinquième place des entreprises les mieux valorisées en Bourse au monde. SpaceX avait déjà pris plus de 19% lundi en séance dans la foulée de son introduction en Bourse (IPO) et pourrait afficher à l'ouverture mardi une capitalisation boursière de près de 2.800 milliards de dollars, contre 2.660 milliards de dollars pour Amazon.

* NVIDIA NVDA.O a annoncé lundi son intention de lever 25 milliards de dollars via une émission obligataire aux Etats-Unis, faisant ainsi appel à ce marché pour accroître sa liquidité pour la première fois depuis 2021.

* QUALCOMM QCOM.O est en discussions pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d'IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté lundi The Information, citant une source proche du dossier. Le titre Qualcomm prend 3,9% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir ouvert une enquête sur Apple concernant le respect des obligations d'interopérabilité dans ses services "cloud", en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques, le Digital Markets Act.

* GENERAL MOTORS GM.N discute avec Lockheed Martin LMT.N pour fournir à ce dernier des composants d'armement qu'il produirait, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources.

* DELTA AIR LINES DAL.N - L'administration du président Donald Trump a déclaré lundi avoir clos une enquête au sein de la compagnie aérienne, sans demander de sanctions, sur la panne liée au logiciel de CROWDSTRIKE CRWD.O , survenue en juillet 2024. Cette panne avait perturbé les projets de voyage de 1,3 million de clients et coûté 500 millions de dollars au transporteur.

* MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O - Le fabricant de chocolat a nommé lundi l'ancien cadre de Kellogg, Amit Banati, au poste de directeur financier, à compter du 1er juillet.

* NEWMONT NEM.N a annoncé lundi plusieurs nominations, dont celle de Brian Tabolt comme directeur financier et celle de Mark Rodgers au poste de directeur des opérations, dans le cadre d'une refonte de sa direction générale.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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