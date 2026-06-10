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USA : les stocks hebdomadaires de pétrole brut chutent plus fortement que prévu
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 16:42

Aux Etats-Unis, la semaine dernière, les stocks de pétrole brut ont reculé de 7,227 millions de barils, après une baisse de 7,974 millions de barils la semaine précédente. Les spécialistes anticipaient en moyenne une baisse de 3 millions de barils. Les stocks d'essence ont progressé de 0,186 million de barils, après une hausse de 3,364 millions la semaine précédente. Enfin, les réserves de produits distillés ont connu une baisse de 0,200 million de barils contre 1,502 million la semaine précédente.

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