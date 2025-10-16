USA : les stocks hebdomadaires de gaz supérieurs aux attentes

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont augmenté de 80 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 76 milliards de pieds cubes et un précédent à 80 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 26 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 154 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 567 milliards de pieds cubes. À 3 721 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.